郝柏村強調金門駐軍10％是台灣兵

郝柏村說，八二三炮戰有台灣兵參加，絕不像台獨說的，只是國共內戰。（方濬哲攝）

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中國時報
／專訪
八二三炮戰期間，共軍向金門諸島發射47萬多發炮彈；郝柏村炮戰期間擔任第九師師長，負責防守小金門及大膽、二膽島。圖為金門大膽島日前觀光試營運景象。（李金生攝）
八二三炮戰期間，共軍向金門諸島發射47萬多發炮彈；郝柏村炮戰期間擔任第九師師長，負責防守小金門及大膽、二膽島。圖為蔣中正當時赴金門前線視察。（中時報系檔案照片）
郝柏村小檔案

台獨分子說：八二三炮戰是國共內戰，跟台灣沒關係；今年是戰役60周年，政府到現在都沒有任何大型的紀念活動。大家別忘了，當年駐守金門各島的部隊中，有十分之一正是台灣充員兵，他們許多人為了保衛金門、保衛台灣而長眠於金門諸島上。

郝時任師長 讚台兵勇

前行政院長郝柏村在八二三炮戰期間是第九師師長，負責防守小金門及大膽、二膽島，他表示，第九師就有1000多名台灣兵，這批台灣年輕人作戰非常勇敢。

炮戰期間，小金門有一處觀測所遭共軍火炮命中，7名官兵陣亡，血肉模糊，分不出誰是誰；戰後，郝柏村親自把7名烈士一起葬在小金門的軍人公墓裡；墓碑上寫著每位烈士的姓名和籍貫，其中包括一位台灣省烈士。

郝柏村指出，八二三炮戰和古寧頭戰役不同地方在於，古寧頭戰役時，還沒有台灣兵參戰，而八二三炮戰發生時，駐守金門諸島的台灣兵已有4、5千人，約占駐軍人數的十分之一。

這是因為八二三炮戰發生時，距離自大陸撤退已經9年了，當年在大陸入伍的國軍此時最年輕都30歲，不少年紀大的國軍已退伍，所以國軍開始補充台灣籍新兵；加上實施預備軍官制，大學畢業生到部隊當預官，所以此時國軍的戰力和士氣都是最高的。

齊心守台澎 不分省籍

郝柏村表示，八二三有本省籍官兵參加，這有很重要意義，不管台灣或大陸青年，一起浴血堅守金門，堅守台澎；絕不像台獨說的，只是國共內戰，與台灣沒有關係。郝柏村當年特別關注國際和國共情勢，因此，較能掌握臨戰抉擇。例如，炮戰前，因觀察到共軍火炮正要進入陣地，金防部有人叫他開炮，郝則說，要他打，可以，但要先報告金防部司令官胡璉，結果胡璉說不打。

炮戰後，郝柏村向國防部長俞大維報告此事，俞立即表示，郝柏村這個決定非常重要，因為他曾向美方保證外島不先開火；若我方先開火，就是挑釁，美方會認為是我方故意拖他們下水。

(中國時報)

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