兩岸走向和平 台灣經濟起飛

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中國時報
／專訪

八二三戰役60周年將至，這場戰役深深影響兩岸關係發展。當時在小金門擔任第九師師長的前行政院長郝柏村昨受訪時表示，八二三炮戰展現台灣自立自強，贏得美國信任，使台美關係深化。同時也讓大陸意識到，台灣問題無法以軍事力量解決，兩岸才能逐步走向和平，也讓台灣在此後30年間專心發展經濟。

郝柏村指出，八二三炮戰非常重要，前總統蔣中正先生曾說，必須自立自強，別人才會幫你，而八二三炮戰展現台灣實力，加深台美合作關係。沒有八二三炮戰守住金門，中共早就打下台灣，台灣年輕人應知道這段歷史。

他表示，八二三炮戰前，中共方針是要武力解放台灣，八二三炮戰讓中共意識到，台灣問題無法以軍事力量解決。另一方面，由於美國不願意讓台海成為美蘇冷戰爆點，不同意國軍以武力反攻大陸，因此蔣經國先生後來改說「以三民主義統一中國」。

郝柏村指出，八二三炮戰是國共內戰最後高峰，隨後轉為「單打雙不打」宣傳戰，直到1979年大陸與美國正式建交，決定當年1月1日起停火。

他表示，當時他是陸軍總司令，但由於「三不政策」，台灣不可能跟大陸接觸，可是兩岸繼續打下去，對台灣不利，所以做內部處理，由國防部下令，稱「非奉國防部命令，金門不得發炮」，兩岸同時停火。

郝柏村強調，1979年停火，兩岸沒有簽署任何協議，但雙方都對和平有共識。雖然法理上不承認彼此，但走向和平共存，「兩岸的和平對台灣人而言，才是勝利，兩岸關係不能自找麻煩。」

郝柏村表示，八二三炮戰對台灣另一影響是，從1958年到1988年蔣經國先生逝世，台灣經濟突飛猛進，成為亞洲四小龍之一。

(中國時報)

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