台胞居住證 編碼比照陸身分證

2018年08月20日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

台胞居住證號碼解密

大陸昨發布台胞申請居住證細則，台胞居住證號碼編碼順序，比照大陸身分證號碼，而非既有8碼的台胞證號碼直接加長到18碼。換言之，居住證與台胞證採取「兩證兩號」模式，確立前者等同大陸身分證，後者則作為出入大陸使用。

根據《港澳台居民居住證申領發放辦法》，台灣居民公民身分號碼地址碼使用830000，按照大陸行政區畫代碼，830000代表台灣，台北市、新北市、桃園、台中、台南及高雄這6大直轄市，依序為830100-600。

大陸身分證編碼方式，前6碼是地址碼，接著8碼是西元出生年月日，後3碼是順序碼，主要是大陸人口眾多，常會出現地址碼與出生年月日相同的人，為加以辨識，就以順序碼方式解決，其中奇數分配給男性，偶數分配給女性。最後一碼是校驗碼。

舉例來說，一名戶口設在台北市、1978年6月20日出生、符合申請資格的台胞要申請居住證，其居住證號會是83010019780620xxxx（後四碼為順序碼及校驗碼），與原有終身8碼台胞證號，完全不同。

大陸涉台人士指出，原先大陸有論證過，直接把台胞證號與大陸身分證號統一為18碼，解決方式是在既有8位號碼上，加上西元生日8碼，及省分代號2碼，成為18碼。但如此一來，台胞證須全面更新，如同當年紙本換卡式一樣，不可能強迫台胞全面更改，如此會同時有18碼與8碼台胞證流通，增添管理不便。

該人士強調，一般台胞其實用台胞證去銀行開戶、辦網路支付，已無問題，大部分系統都有開設台胞證選項，其他台胞證辦不了的，基本上是常住大陸台胞較會遇到的困擾，所以大陸推出台胞居住證，只差沒在大陸落戶，其擁有的權益，完全等同大陸居民，並按個人自由意志，決定是否申辦。

(中國時報)