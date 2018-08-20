打臉川普 德俄續挺伊核協議

德國總理梅克爾(右)邀請俄羅斯總統普丁18日舉行非正式會談，討論烏克蘭衝突、敘利亞內戰、經貿合作等議題。（路透）

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中國時報
／綜合報導

西方世界與俄羅斯近年漸行漸遠，但歐洲龍頭德國總理梅克爾反倒與俄總統普丁互動頻繁，昨天更邀對方到訪，就烏克蘭衝突、敘利亞危機、伊核協議以及能源合作進行對話。梅克爾指出，在危機外交上，俄國具不可或缺地位。觀察家分析，雖然雙方歧見仍深，不過這場會晤意味鐵娘子不甩美國總統川普單邊主義的威脅，與普丁擁抱實用主義，2國關係逐漸回到外交常態。

聯國維和烏東 俄不認同

普丁應梅克爾之邀，在柏林以北的國賓館「梅澤貝格宮」舉行3小時工作會議。2014年俄國強行併吞克里米亞，遭西方國家制裁並踢出8國集團後，普丁不曾再踏上德國土地，直到18日。這次是3個月內2人第3次碰頭，希望就棘手議題找到解決方法。向來是遲到大王的普丁先出席奧地利女外長婚禮，硬是讓主人多等半小時，梅克爾不以為忤；而為爭取更多對話時間，主客甚至打破國際慣例，在會談前先辦記者會。

烏克蘭是俄國與西方交惡的關鍵，2人對烏東原地踏步的局勢都不滿意。梅克爾強調，《明斯克協議》仍是落實烏東停火的根基，希望各方繼續努力，她並建議派遣聯合國維和部隊前往當地，但普丁對此不以為然。

俄氣西輸 認不應政治化

經濟合作是會談的重頭戲，掀起滔天爭議的北溪2號天然氣管線，2019年底起可把俄產天然氣經波羅的海輸往德國，除滿足德國天然氣需求，德國也可成為俄氣輸歐的樞紐。

烏克蘭對此感到憂心，管線繞過該國，將損失龐大中轉費用收益（每年25億歐元），能源轉運的地緣政治工具也化為烏有，還得承擔天然氣價格飆漲風險。波蘭等東歐國家批評，這代表俄國將步步進逼；一心期待歐洲多買美國液化天然氣的川普，痛斥此管線是「天大錯誤」、「悲劇」，歐洲將過度依賴俄國。梅、普兩人則強調，這是純粹經濟合作方案，不應政治化。梅克爾也堅持，烏克蘭在「俄氣西輸」中扮演重要角色。

至於敘利亞內戰，梅克爾警告，戰事不可演變為人道災難，普丁也罕見提及難民問題，稱歐洲不能承受另一場難民危機，呼籲歐盟協助敘國重建，讓難民回家。梅克爾坦承，雙方歧見仍深，但「有爭議的問題，只有透過對話才能解決。」

敘國內戰 雙方歧見仍深

在伊朗核議題上，兩國也打臉川普，承諾持續履行伊核協議，而川普對多國發動貿易戰，會後兩人也透過發言人表示，關注「部分國家難以預測、針對個別地區加徵關稅的決定」，並擔心相關決策對國際貿易經濟關係帶來負面衝擊。普丁同意，繼續與德國在政治經濟等領域發展互惠合作關係至關重要。他雖未提及歐盟對俄制裁，但指德方仍是俄國的主要貿易夥伴，2人也對雙邊貿易增長相當滿意。

(中國時報)

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