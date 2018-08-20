婚禮秀舞技 普丁獲滿堂彩

2018年08月20日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯總統普丁前往德國途中，特意繞道，出席53歲奧地利女外交部長克奈斯爾（Karin Kneissl）的婚禮，這位鏡頭前一向不苟言笑的硬漢，還與新娘翩翩起舞，以其舞技博得了滿堂彩。席間普丁盡展紳士風範，又是獻花、獻舞，還以德語致詞，就連合影也來者不拒。外界認為，這場「婚禮外交」，成功拉攏了俄奧關係。

克奈斯爾18日與企業家麥林格（Wolfgang Meilinger）在奧國南部史泰利亞一處酒莊舉行婚禮，並邀請普丁參加。克奈斯爾與普丁2個月前才認識，並無私交，而普丁一口答應，讓外界大感意外。

普丁不但出席，還帶著一束鮮花跟樂隊來到婚禮現場，親自把花送到新娘懷裡，隨後他還摟住新娘共舞一曲，隨後並以德語向大家敬酒，逗得賓客不時爆出笑聲。普丁還大方與賓客合影，離席前親切地在婚車引擎蓋上畫出一顆心，寫下祝福語並簽名。如此不按套路出牌，做足了讓世人大感意外的暖男事。

奧地利外交部稱，普丁是以個人名義出席，不帶政治含義。不過批評人士認為，這次普丁受邀參加婚禮，席間與克奈斯爾、奧地利總理庫爾茨的非正式會面讓奧地利的立場不再中立，更破壞歐盟對烏克蘭、克里米亞等問題的立場，要求克奈斯爾辭職下台以示負責。

烏克蘭國會議員兼外交事務委員會主席霍普科（Hanna Hopko）推文道，「婚禮屬於私事，但不言而喻的是，如果你邀請普丁參加婚禮，你就不再中立了！從現在開始，奧地利不能在烏克蘭問題裡當一名調解人。」

無黨籍的克奈斯爾精通多國語言，擅長中東事務，她被奧地利極右翼、親俄的自由黨（FPO）提名擔任外交部長。身為FPO指標性人物，她強力支持與俄羅斯交好。奧地利自7月起擔任歐盟輪值主席，外界認為，克里姆林宮巧妙地利用這次婚禮的機會，拉近俄奧關係，並分裂歐盟。

(中國時報)