川普斥社群媒體歧視 遭批假新聞

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普18日透過推特槓上社群媒體平台，斥其「全然歧視」共和黨與保守派的發言、封殺許多右翼人士的意見。他還痛批美國有線電視新聞網（CNN）和微軟國家廣播公司（MSNBC）是「假新聞」的翹楚，並自詡未曾要求遏止他們的「病態行為」。這番言論遭推特執行長杜錫重重打臉。

川普發表前述言論之前，蘋果、谷歌等網路科技業巨擘，以及臉書、YouTube與Spotify等社群媒體，5日起陸續封殺網路上最惡名昭彰的極右派陰謀論者瓊斯（Alex Jones），刪除其絕大部分的貼文與影片，理由是瓊斯違反「仇恨」言論政策。

川普連串推文稱：「社群媒體全然歧視響亮且明白地為川普政府發聲的共和黨／保守派的聲音。我們不會坐視這種事情發生。他們正在封殺許多右翼人士的觀點，對其他意見則無所作為。」

川普還說：「審查是非常危險的事，且絕對不可能監控。若你正在汰除假新聞，CNN及MSNBC是箇中翹楚，但我並未要求遏止他們病態的行為。」

川普最愛用的社群媒體「推特」，該公司執行長杜錫（Jack Dorsey）駁斥自家平台歧視的說法。他表示：「我們不會以政治觀點或意識形態檢視（推文）內容。我們在意的是行為。我們必須移除行為、政策、落實方式及工具帶有的任何偏見。」

CNN網站則指出，美國右翼普遍認為，網路科技公司對待他們的立場偏頗，而川普與共和黨已將此定性為期中選舉選戰一大議題，聲嘶力竭宣稱「他們（科技業者）意圖讓我們噤聲」，藉此凝聚右派的向心力。

(中國時報)

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