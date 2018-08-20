南北韓離散家屬 金剛山團聚

兩韓當局安排離散家屬20到26日分兩梯次在北韓金剛山國際觀光特區團聚。南韓參與首輪活動的1對老夫婦（中）與其他家屬，19日下午在江原道束草市接受北訪教育，為隔日團聚預作準備。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南北韓當局安排離散家屬20到26日分兩梯次在北韓金剛山國際觀光特區團聚。南韓參與首輪活動的家屬19日下午在江原道束草市接受北訪教育。他們預定20日中午抵達金剛山溫井閣。

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩4月舉行文金峰會後簽署《板門店宣言》，提出兩韓協商離散親人團聚等議題。兩韓紅十字會6月舉行相關會談，商定在北韓金剛山舉行第21次離散家屬團聚活動，將是兩韓2015年10月之後，時隔2年多再次舉行團聚活動。

南韓統一部19日宣布，參與20到22日第一輪團聚活動的南韓離散家屬89人，加上隨行親人與記者等共560多人，他們將於20日上午8時30分許搭乘巴士，經江原道高城的南北出入境事務所（CIQ）入境北韓。本次活動的參加者大多為80歲以上的高齡老者，且有數十人已逾90歲，兩韓商定，行動不便者在過境時無需下車，可直接在車上接受檢查。南韓訪問團最高齡參與者已101歲，他將與在北韓的兒媳與孫女見面。

81歲的鄭學純（Chung Hak-soon，音）回憶稱，他與哥哥因韓戰分別多年，兩人上次見面的記憶彷彿昨日，無奈哥哥已過世，這次將首次跟哥哥的家人見面。76歲的李洙南（Lee Soo-nam，音）說，8歲那年起就未曾見過哥哥，很慶幸當年被北韓強行徵兵的哥哥仍在世。

79歲的金光灝（Kim Kwang-ho，音）當年逃離北韓，他將與闊別多年的哥哥和嫂嫂見面。至今他仍對北韓故鄉記憶猶新。

兩韓過去舉行過20次離散家屬團聚活動和7次視訊團聚活動，南韓迄今已有4677個家庭共2萬3519人參加過團聚活動。

(中國時報)

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