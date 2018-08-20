金正恩批制裁 阻礙北韓發展

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中國時報
／綜合報導

北韓領導人金正恩18日再次造訪北部兩江道三池淵郡，他在視察當地建築工地時，罕見地批評「敵對勢力」的制裁措施阻礙了北韓的發展。

金正恩繼上周五（17日）偕夫人李雪主視察了元山葛麻海岸旅遊區建設工地以及平安南道陽德郡內的溫泉地區後，18日又前往三池淵郡。朝中社19日報導稱，金正恩上個月才對三池淵郡的各項工作進行了視察，為了勉勵施工現場的工作人員，再次訪問當地。

金正恩在指導中表示，時隔40天再次來到三池淵邑地區施工現場，現場面貌已大有改觀，這是現場工作人員辛勤奮鬥的成果。他還說，當前敵對勢力採取的制裁和施壓措施阻礙北韓社會主義向前發展，但讚揚北韓人民在最艱困的條件下依然熱情不減，繼續創造神話般的奇蹟。

報導稱，除了視察當地住宅區、公共建築等建設，金正恩還囑咐相關人員做好綠化設計，並指示修繕惠山至三池淵區段鐵路，維修三池淵郡的中小發電站以提高電力產能。

此前，在視察元山葛麻海岸旅遊區建設工地時，金正恩也強調要重視園林綠化，並引來海水修造人工水池，並提出了自己的審美要求。這次視察陪同的官員包括勞動黨中央委員會第一副部長黃炳誓等人。

南韓韓聯社指出，在北韓建政70周年紀念日（9月9日）即將來臨之際，金正恩訪問三池淵郡可能出於政治目的。南韓的北韓問題專家梁茂進認為，平壤今年大打「經濟強國建設」的旗幟，此次視察可能意在重點開發革命遺址所在地，以貫徹提高居民生活水平的先輩遺訓。

(中國時報)

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