兒嗆炸北市府 吳宗憲斥鞭刑他

2018年08月20日 04:10 中國時報 林彥君／台北報導

兒子吳睿軒（左）上網揚言炸台北市政府，吳宗憲（右）認為應該要鞭刑。（資料照片）

綜藝天王吳宗憲19歲兒子吳睿軒（鹿希派）19日遭網友在PTT爆料，指在IG限時動態貼出和女友合照，並表示「女友生病，要是沒好起來，我就做炸彈，炸台北市政府 全民賠罪」言論恐涉恐嚇公眾罪，對此，吳宗憲認為台灣法律應對兒子嚴格懲罰，甚至被鞭刑。

吳宗憲昨說「台灣有台灣的法律，應該要怎麼樣嚴厲的懲治，千萬不要鬆手，一個孩子被鞭刑，就是希望，將來的孩子都不會被鞭刑，他這種王八蛋的行為，我認為應該要鞭刑」。他認為這是兒子人生中的課程，被抓耙子的朋友所出賣，也可以讓兒子認清什麼叫做「他認證的朋友」。

朋友出賣 承受後果

吳宗憲說，兒子的貼文雖是私人領域（帳號），只顯示在自己朋友圈裡面，但開這種玩笑不妥當，「我個人覺得，不該講這種鳥話，自以為了不起，就讓他承擔後果，這樣很好！」他認為，兒子已為公眾人物，應該要了解事情輕重，並承受後果，自己做了什麼，就要負全部責任，他就事論事：「看有沒有需要，直接去關也很好。」

發文道歉 取消通告

鹿希派昨在臉書發文向社會大眾道歉，表示「開了不該開的玩笑，沒有意識到自己已是公眾人物，更要注意自己言行」，他解釋，自己的發文是玩笑，也是朋友間的垃圾話，沒想到私人IG發文，會被有心人士截圖，「其實所謂『做炸彈炸市政府』是我跟軍中同袍之間的一個笑話。」

鹿希派表示，他會面對自己所犯下愚蠢的錯誤，也會配合警方調查，「自己捅的簍子，自己承擔後果」，並表示「被全家人罵成狗了」；他原訂19日要錄吳宗憲主持的中天《小明星大跟班》，臨時取消通告。

鹿希派就讀美國波士頓伯克利音樂學院大二，是吳宗憲經紀公司「容易文創」旗下藝人，上月發行個人首張創作專輯。吳宗憲曾表示兒子才華「屌得不得了，不輸周杰倫」，上月還安排兒子在自己的小巨蛋演唱會上登台演唱3首饒舌歌曲。

(中國時報)