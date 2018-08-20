聊天語法太誇張 吳睿軒向警致歉

2018年08月20日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

綜藝天王吳宗憲19歲的兒子吳睿軒（鹿希派）昨被爆料在IG上P0文揚言炸台北市政府，網友痛批為「孫安佐翻版」，北市刑大科偵隊展開偵辦，吳雖緊急撤文並在臉書上公開道歉，晚間並主動聯絡警方接受調查，警詢中吳坦承自己在IG上PO了這篇圖文，表示這篇文章是他在未公開的群組內發文，用語都是他們好友平日聊天時會用的誇張語法，不知為何會被人公開，他也因此事向造成警方麻煩，向警方致歉。警詢後將吳請回，全案將依恐嚇公眾罪嫌函送士林地檢署偵辦。

據了解，由於吳目前戶籍在北市內湖區，因此案件將函送士檢偵辦，他昨晚到市刑大應詢時，因自認案情很單純，且他都如實交代，所以並未委任律師到場，只由經紀人陪同前往應詢。

吳睿軒昨在IG中PO出圖文表示，「女友生病，要是沒有好起來，我就做炸彈、炸台北市政府、全民陪罪」，結果圖文被人截圖轉貼PTT，立刻造成社會譁然。

消息經媒體大幅報導，昨日下午5時，吳睿軒自知闖禍，趕緊將文章撤下，他原本要主動找警方說明，但不知該找那個單位，直到媒體報導北市刑大科偵隊負責查辦後，吳才打電話到科偵隊，晚間8時科偵隊長鄭國隆與吳睿軒聯絡後，吳趕到市刑大接受詢問，大批媒體也聞訊趕到北市刑大守候。

吳睿軒在警詢中坦承這篇圖文確實是由他PO上IG的，但是他的IG是並未開放的，只有好友才能看到，所以他和好友們在裡面發言都常常用比較誇張的語詞，沒想到會被人截圖公布。

吳睿軒自承知道觸犯法律，但發文時並沒有要炸市政府的動機，只是用了誇張用語，對自己引發那麼大的風波，造成警方麻煩感到抱歉。警方偵詢後請回吳睿軒，北市刑大一樓擠滿了守候媒體，吳見到那麼大的陣仗，嚇得趕緊離開，未發一語。

(中國時報)