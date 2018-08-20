新故鄉願景－復刻龜山 曹家洋樓重返榮耀

2018年08月20日 04:10 中國時報 葉臻 ／專題報導 ／專題報導

曹家洋樓是龜山百年地標，陣線成員花費大量時間修繕百年建築。葉臻／攝影

80多歲的曹家耆老曹青志是曹家大房孫子，也是洋樓現在的管理人。葉臻／攝影

曹家洋樓是龜山碩果僅存的唯一洋樓，陣線志工花費大量心力整理修繕。（回龜山青年陣線提供）

動員令

桃園市龜山區地標曹家洋樓，早在1886年就開始興建，一磚一瓦直至1927年才完成，直至今日已有91年，堪稱百年歷史的文史地標，但因年代久遠，老舊失修斑駁岌岌可危，2016年一群對地方有熱情的年輕人組成「回龜山青年陣線」，開始搶救曹家洋樓。

唯一巴洛克式洋樓

曹家洋樓是日據時期龜山地區最華美的閩洋混合日式3層樓房，巴洛克式建築讓它看起來美輪美奐，曹家第1代以經營煙草生意致富，第2代曹丁波成立了「曹順和」商號，家族史承載了龜山百年歷史縮影，現是龜山碩果僅存的唯一洋樓，卻在無人居住後逐漸荒廢失修。

「回龜山青年陣線」理事長柯茹毓說，他們在草創期開始和曹家人聯絡，發現雖然曹家子孫已在各地開枝散葉，但仍對這塊土地和老建築有所感情，因此也很支持他們想要修復曹家洋樓的想法。

由於長年失修，曹家洋樓的狀況很差，不但漏水、淹水，還有白蟻腐蝕的結構問題，且因為有不少流浪動物進出居住，屋內不時有老鼠、跳蚤出沒，洋樓屋頂也嚴重塌陷。回龜山青年陣線花了3年時間，至今仍在修繕，靠著平日舉辦活動，與來自各地的志工一起整理環境，並透過蒐集龜山文化故事，分享洋樓之美。

腐蝕嚴重 修繕3年

柯茹毓表示，成員們會在洋樓裡進行文史資料修復、有機食材教育、珍貴影像記錄等工作，也會一起整修屋內構造，包括長年以來被當成廢棄物堆積的後花園，也一併整理清潔，從1樓開始整理，目前2樓作為策展畫室，3樓也已經清空。

陣線成員除了整理、修建曹家洋樓外，也會不時舉辦藝文活動，希望將洋樓打造成文化基地，能讓這棟建築重返榮耀，又因團隊人員半數是龜山人，擁有地方人脈資源，推動社區營造更容易產生共鳴。

成員也會在社群網站上，號召志工參與洋樓的整理，集結不少對老屋和歷史有熱情的人，幫忙刷油漆、清理後花園，還有來自不同領域的藝術工作者，為曹家洋樓的未來發想，希望讓更多人看見洋樓的重生與改變。

打造藝術文化基地

由於成員都有正職，平日得忙於工作，一路走來都是靠著「做中學」。柯茹毓笑說，3年多來有許多貴人幫忙，2016年起向桃園市文化局申請社造補助，透過多場小型社區活動讓更多人認識洋樓，慢慢地有愈來愈多人加入，「過程沒有想像中寂寞」，甚至有人捐贈修繕材料、經費或以自身專業加入修繕行列，無形之中凝聚地方心力，一起為這棟百年建築奮戰。

喚回地方的凝聚力

柯茹毓表示，團隊2017年在全民社造行動計畫網路提案，以「曹順和號重啟行動第二步－街角亮點計畫」為主軸，推動社區營造，喚回地方的凝聚力和曾經的文化，今年7月則濃縮藝術、文史、建築和自然等，推出「家族記憶的解碼：曹欽源／迷你文史特展」和「希望被看見的創作者－繪畫展」，希望帶動地方文化藝術。

今年8月再推出「走出洋樓Green Tour－龜山近郊」活動，帶領居民一起從洋樓走到龜山鄉間，參訪台灣保存最完整的日據時代神社「桃園神社」和虎頭山環境教育園區，希望以曹家洋樓做為中心推廣文化，擴展地方人對這塊土地的感情。

(中國時報)