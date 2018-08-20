龜新視界 社群媒體說在地故事

輔仁大學傳播學院大傳所去年開始與桃園市龜山區在地居民合作，創辦社群媒體「龜新視界」，去年底舉辦成果發表。葉臻／攝影

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中國時報
／專題報導

輔仁大學傳播學院大傳所去年開始與桃園市龜山區在地居民合作，創辦社群媒體「龜新視界」，規畫包含龜山生態、文史、族群與社區營造等議題的新聞，兼顧社區的傳承，也讓龜山居民有新的視野。

大傳學程主任林鴻亦表示，「龜新視界」以說故事的方式帶出地方溫度，目標在發掘有深度、在地性的議題，去年12月在曹家洋樓舉辦成果作品展時，也邀來同為龜山人的知名音樂人方文山一同參與。

林鴻亦表示，傳播與社會創新課程3年前開始深耕龜山，2017年9月起培訓龜山在地青年和社團成員，與傳院師生結合擔任社區記者，分享包含文字、圖像、影音的社區營造相關故事，以及和社區營造有關的傳播創新案例。

龜新視界社區記者成員來自各行各業，有興趣的領域也不同，但共同點是都對地方有熱情，報導面向包括幸福國中女籃隊，是如何在沒有操場的學校，打出一次次好成績，或是龜山區獨立書店新星巷弄書屋，如何在地方散播文藝氣息，以及龜山楓樹里休閒農業區的籌備，未來能如何帶動龜山農業發展。

「目標以說故事的方向報導在地新聞」，林鴻亦強調，希望「龜新視界」能打造時效性、議題導向性的建設性新聞網路平台，促成社區營造，讓學生與社區居民共同扎根龜山。

林鴻亦指出，「龜新視界」規畫包含龜山生態、文史、族群與社區營造等議題的新聞，兼顧社區的傳承，也讓龜山居民有新的視野，居民也能透過「龜新視界」成為筆耕者，以在地身分發掘龜山美好與議題，傳承地方文化，讓龜山子弟對家鄉充滿歸屬感，一談到龜山就「歸心似箭」。

(中國時報)

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