老房子召喚 各路菁英總動員

2018年08月20日 04:10 中國時報 葉臻 ／專題報導 ／專題報導

回龜山青年陣線目前約有15至20名核心成員，在推動曹家洋樓修繕的工作上不遺餘力，包括理事長柯茹毓、理事黃曉君、成員陳良偉，而曹家耆老曹青志也時常參與陣線舉辦的各項活動，一起為這座龜山歷史地標努力。

「曹家洋樓是龜山的重要歷史見證，一定要好好保存！」回龜山青年陣線理事長柯茹毓說，曹家洋樓與龜山的發展史幾乎是等號般存在，是龜山的瑰寶，保存下來才能讓後代了解自己的家鄉。

室內設計師陳良偉2016年第1次走進曹家洋樓，不是龜山人的他卻被深深吸引，笑說老房子會召喚人，「或許我們都是被洋樓召喚的夥伴」，他曾在桃園城市紀錄片中製作《曹家洋樓》特輯，記錄和老屋有關的人與回憶。30年室內設計經驗的陳良偉，提供團隊修繕老屋實務經驗，近來針對電燈與接線部分著手修繕，而損壞嚴重的屋頂部分，因經費太高，目前暫不整修。

80多歲的曹青志是曹家大房孫子，也是洋樓現在的管理人，得知有這群年輕人想幫忙打理老屋，心裡既感動又開心，住在洋樓後方的他，不時仍常到老屋走走看看，並幫忙聯絡家庭成員，在洋樓舉辦活動時返家相聚。

回龜山青年陣線理事黃曉君，是名農村環境工作者，也是楓樹坑的好楓戶農家代表，她堅持將「維護水田地景」、「友善種植」與「社區歷史」，結合社區營造出友善農村的傳統風情。

黃曉君研究所畢業就回家鄉，從爺爺和父親手中，開始6年的農田轉型計畫，並透過好楓戶舉辦社區導覽、植物寫生，從有機農作開始一路到社區營造，她將在地與老屋結合，在屋內分享對有機農作的想法。

黃曉君也會帶著居民，推動「尋田水：走踏楓樹坑認識農田、溪水、與環境的密切關聯」課程，讓居民認識有機農業。

(中國時報)