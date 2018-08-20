宜蘭興中點交 縣府絕不延期

2018年08月20日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府20日點交興中國中39間教室中的12間教室，19日興中發聲明表示，縣府多次發函學校，從停辦到點交行政大樓，造成社會輿論衝突對立、師生終日惶惶不安，盼點交一事能緩議，對此縣府回應說，興中無停辦或廢校問題，但點交一事不會暫緩。

開學在即 校方困擾

興中聲明指出，數月以來校舍移轉風波造成家長與師生不安，學校本為縣府教育處的附屬，自當以奉命行事為行政義務，但依法行政絕對是社會與教育價值不可逾越的分際。

興中指出，縣府多次發函學校，從停辦到搬遷、點交行政大樓，每每引發學區百姓陳抗，紛爭四起，縣府遽然函令限期接管，讓興中情何以堪？

不會廢校 校舍夠用

興中強調，考量新學年度開學在即，相關教學行政事務均為開學準備為優先，縣府函囑學校須於20日前完成搬遷點交事宜，此舉對影響學校校務正常運作、師生教學活動干擾甚鉅，懇請縣府以維持學校校務安定，以及家長、師生免於恐懼的教學環境為念，希請緩議。

縣府祕書長邵治綺表示，興中共有39間教室，點交範圍包括行政大樓2、3樓，以及涵英樓1樓檔案室，共約12間教室，點交收回後，興中現有的校舍絕對足夠使用，也無廢校等問題。

邵治綺表示，縣府已於8月16日正式行文給學校，告知行政大樓2、3樓等管理機關變更為宜蘭縣政府，縣府借用學校的空間興中並非首例，如復興、東光國中部分空間作為社區大學，或南屏國小、宜蘭國小的空間作為托嬰中心，收回的空間會做整理，再媒合做公益使用，縣府點交不會緩議。

(中國時報)