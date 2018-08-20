躲藏20年 新住民喜拿居留證

癌症末期的阿琪（左二）開心再度取得居留證，不用再當幽靈人口。（社會局提供）

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中國時報
／桃園報導

薩摩亞國的阿琪80年代為愛來台，沒想到生了4個小孩後，丈夫卻行蹤不明，她疲於為生活打拚，護照、簽證都逾期，成幽靈人口，無法正常就業、就醫，生計全靠打零工和民間挹注，日前更罹癌，生活雪上加霜，在桃園市新住民聯合服務中心專案辦理下，取得台灣居留證，擺脫幽靈人口的苦境。

罹癌積欠60萬醫療費

阿琪的丈夫是跑船工，20餘年前出海到南太平洋的薩摩亞國，對她一見鍾情娶回台，沒想到婚後不久，丈夫因公受傷，開始自暴自棄、在外逗留，一回家就是伸手跟妻小要錢，阿琪一肩擔起4個孩子的重擔，卻因未申辦居留證，護照和依親簽證又過期，從此成為幽靈人口，只能靠幫忙麵攤洗碗餬口。

桃園區公所社會課獲悉，幫忙4個孩子申請低收資格，但5人生活日子仍過得清苦，大兒子半工半讀幫忙家計，沒想到去年阿琪腹痛就醫，本以為只是盲腸炎，診斷卻發現已是胃癌末期，沒健保又窮困，龐大醫藥費壓得一家人喘不過氣，大兒子四處張羅借錢、工作也飛了，全家陷入困境，積欠醫療費超過60萬元。

幸得各單位通力幫忙

因薩摩亞獨立國在台沒有辦事處，阿琪的兒子曾在善心人士協助下跨海返鄉，想幫媽媽補辦護照，卻因他在台灣出生、母國無人認識，最後無功而返，他日前獲悉新成立桃園市新住民文化會館，打電話求援，正巧移民署桃園市服務站有薩摩亞獨立國新住民要申辦居留證延期，允諾幫同鄉跑一趟、代辦護照，各單位通力合作下，以專案方式幫阿琪申辦居留證。

阿琪終於在本月重拾身分、不用再當幽靈人口，還能追溯，等於去年9月至今的醫療費用都能用健保給付，也讓一度想輕生的兒子鬆一口氣，開心媽媽能正常就醫，不用再躲躲藏藏。

(中國時報)

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