800路捷運公車 前3天免費搭

2018年08月20日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市迎接捷運時代，為強化沿線交通運輸，台中市交通局推出「800路」捷運快線公車，在文心路段停靠捷運沿線各站點，將帶動北屯、西屯、南屯、南區及烏日區通勤通學、轉乘台鐵及高鐵便利性，捷運快線公車8月29日上路，前3天免費搭乘。

台中捷運綠線2018年底試運轉，2020年正式通車，屆時將成為民眾日常通勤、遊客到訪台中重要的大眾交通工具。

台中市交通局長王義川表示，800路捷運快線公車「捷運松竹站－捷運台中高鐵站」，在文心路上僅停靠未來捷運站的站位，站位名稱前面會冠上「捷運」兩字，讓市民先熟悉各捷運站位置及站名。

800路捷運快線公車，頭班車上午5時40分，末班車晚上11時，尖峰班距10至15分鐘1班，以「跳蛙式」概念設計，服務捷運站附近的四維國小、重慶國小、立人國中、文華高中、大新國小、永春國小、中山醫大等校，便利教師與學生通勤。

設站鄰近學區 便利通勤

王義川說，之前有條85路公車從東山路方向過來，行駛文心路到台中高鐵站，但85路站站停靠，行駛時間長，搭乘率偏低，捷運快線公車上路後，將比85路公車節省約20分鐘，快速抵達大慶火車站、台中高鐵站等重要交通樞紐，提供無縫轉乘的複合式公共運輸服務。

比85路更省時 轉乘更快

交通局指出，捷運快線公車路線評選由中鹿客運經營，業者已大致籌備完成，預計8月29日通車，通車前3天提供免費搭乘，花博結束後，全線改以電動公車行駛，為文心路廊再添1條全電動公車路線，落實綠色交通的精神。

(中國時報)