頭目到校開講 傳承鄒族文化

預計明年8月正式轉型成原住民實驗中小學的阿里山國中小，未來會在校園內加入更多原住民文化元素景觀。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣阿里山國中小明年8月將轉型成全台第一所原住民實驗國中小，儘管學校老師大多是漢人，卻對原住民文化的流失相當有感。阿里山國中小教務主任王寶莉說，老師們觀察到鄒族學生，已經無法仰賴家庭習得傳統文化，希望透過學校課程的轉變，將鄒族文化保留下來。

阿里山國中小校長官志隆表示，會有這個構想是因為多年的山區教學經驗，觀察到原住民學生的學習情形沒有太大改變，缺乏自信、對自己的文化不了解，甚至不會講族語，希望藉由實驗教育，讓學生了解自己的文化、厚實文化背景，甚至未來傳承。

文化課程 自編教材

文化課程是由學校聘請鄒族獵人、頭目來學校教學生鄒族傳統文化，王寶莉說，即使現在1周有2堂文化課程，但對學生來說其實相當不足，明年8月轉型後，除了校園景觀會有更多原住民元素外，也要自編原民教材，文化課每周也將增加到11節，讓學生學習更多鄒族文化。

漢人老師 勤學鄒語

轉型的準備期剩1年，王寶莉不諱言指出，鄒語老師跟文化指導員招募不易，目前多靠學校老師到部落拜訪，徵詢了解鄒族文化、有熱忱的族人，盼轉型成實驗學校後，日後培養更多對傳統文化有熱忱的族人回鄉服務。

官志隆強調，希望藉這個機會讓社區支持學校，學生回到家中也能持續使用族語溝通，不是鄒族的同學，更能多了解不同族群文化，促使鄒族文化保存。

王寶莉笑稱，現在連漢人老師們都努力學鄒語，目標是全校老師都考過鄒語認證，以身作則，更能鼓勵孩子開口說自己的母語，讓鄒語融入校園。

(中國時報)

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