街友體驗營 漂泊33小時有感

2018年08月20日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

街友心事誰人知，或許唯有體驗一回才懂箇中滋味。高市社會局19日舉辦街友體驗營，邀請百位社會青年33小時實際跟隨「街友導師」露宿街頭、排隊領餐、體驗行動沐浴車等作息，更有國際童軍特地來台參加，以同理心關懷街友，期待營造友善人道社會。

國際童軍特地來參加

鋪紙箱在騎樓、躺公園椅、領救濟便當，這是你我熟悉的街友日常生活。不少民眾更對街友貼上好吃懶做、骯髒等標籤。為扭轉民眾對街友的負面形象，高雄市社會局舉辦「漂泊33」街友生活體驗營，讓學員瞭解街友為求生存尋找資源心境，重新定義「漂泊」。

56歲許姓街友接受安置近半年，他感慨說，早年染上惡習，造成妻離子散，兩個女兒不認爹，他進到機構後，融入團體生活，在裡頭擔任廚工，身心靈逐漸健康，盼生活回歸正軌，將來才有顏面見親人。

盼政府教導自力更生

台北大學學生郭聿睿曾在讀雄中時，看見火車站滿是街友心生憐憫，參加營隊更能設身處地。馬來西亞羅浮童軍吳家征說，馬國當地也有街友，他期待政府教導自力更生，而非只給補助。

世新大學羅浮童軍團群長呂其藝有感而發說，天氣炎熱1天不洗澡就覺難受，能理解街友盥洗不便，除有髒汙更恐引發疾病；她實際參觀行動沐浴車發現「麻雀雖小五臟俱全」，能讓街友洗個舒服熱水澡。

「漂泊」體驗營跳脫童軍露營模式，透過社工及街友導師帶領學員真實感受街友謀生艱困，入住街友中心、在人來人往商圈站上8個小時販售大誌雜誌、或到菜園揮汗耕作、以腳踏車或公車代步等。

(中國時報)