醫院避而不談 家屬痛心遺憾

衛福部台北醫院護理之家大火釀成13死11傷慘劇，19日在板橋殯儀館舉行頭七功德法會時，罹難者劉福有的家屬代表發表聲明，不希望只把錯歸咎在第一線人員，而忽略最根本的問題。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

衛福部台北醫院護理之家大火釀成13死11傷慘劇，19日在板橋殯儀館舉行頭七功德法會時，罹難者劉福有的家屬代表發表聲明，不希望只把錯歸咎在第一線人員，而忽略最根本的問題，他強調，「2次會談醫院避而不談，家屬在處理後事時，內心充滿遺憾！」

行政院長賴清德、衛福部長陳時中提早半小時抵達向家屬致意，賴離去時一名家屬突然衝上前攔車，要求要有行政院的單一窗口聯繫電話，但賴清德並未下車，由陳時中與家屬溝通，陳允諾會協助處理。

陳時中表示，前來慰問家屬、哀悼亡靈，後續理賠正在研議中，確認後會盡速公布。但在法會休息時，有家屬不滿政府相關單位的處理方式，直接在靈堂內與衛福部人員爭吵表達訴求。

隨後，罹難者者劉福有的家屬，代表了包括吳士奇、李施玉珠、林丁鳳、葉徐圓妹、李循良、劉福有、王仁傑、黃林新女及張救9名罹難者家屬發表共同聲明。

家屬表示，7天來除安排亡者的後事，家屬也一直在等待醫院給予事件始末的初步答覆，但令人難過的是，在之前的2次會議，院方對此避而不談，讓家屬在處理後事時心中充滿遺憾。

家屬指出，他們遺憾的是，不知道如何向亡者訴說事發經過，以讓亡者一路好走，希望相關單位，可以盡速釐清真相並加以說明，慰亡者在天之靈。

家屬表示，護理之家的配置，真如院方說的一切合法，但現實中卻還有很多不足之處，希望政府從法條、稽查到正確防災觀念的宣導及演練，從根本開始改革。在這老年化的社會，長照是政府需要持續發展監督的事業，衷心希望不要再有下一次事件、再有更多的家庭承受著現在所經歷的苦痛。

(中國時報)

街友體驗營 漂泊33小時有感 賴揆訪竹北 暢談縣市共治

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。