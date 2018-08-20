賴揆訪竹北 暢談縣市共治

2018年08月20日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

行政院長賴清德19日前往新竹縣視察「前瞻基礎建設計畫（水環境）—頭前溪整體水岸環境營造辦理情形」，接著馬不停蹄到竹北天后宮、湖口三元宮參拜，祈求國泰民安，同時順勢拉抬民進黨內參選人氣勢，數次提到新竹縣市共治問題，希望大家給「年輕人」一個機會。

頭前溪整體水岸環境營造主要包含「牛埔溪水月意象整體景觀營造」、「鳳山溪水月意象景觀橋新建」及「竹北新月沙灣整體景觀環境改善」等3個計畫，賴清德表示行政院已投入約1300萬元作為規畫設計經費，後續還有3億餘元經費支援。未來會透過生態固灘技術保護沙灘，避免其持續流失，另也會建置步道、腳踏車道等，串連附近景觀。

頭前溪是新竹縣市的「母河」，賴清德表示新竹市長林智堅、新竹縣長參選人鄭朝方有特別找他談過此事，希望新竹縣、市聯手打造頭前溪。

針對新竹縣有74公頃水產養殖面積，出身台南市長的賴清德笑說可以來場新竹台南烏魚子大PK，提升兩地烏魚子產值。不過竹北市長何淦銘特別強調，竹北是台灣緯度最高的烏魚子產區，有吹過九降風的味道更好。

賴揆提到蔡英文總統的3項政策，包括前瞻基礎建設、5+2產業創新、新南向政策，而行政院的角色就是推動加薪減稅政策，將基本工資上調至23100元，放寬減稅限制，明年起大家報稅時就會有感「怎麼減稅這麼多？」

(中國時報)