花博卡金好用 好康大放送

2018年08月20日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

花博卡真的「卡」好用！台中市政府為花博卡推出特約商店優惠，已超過2600家響應，涵蓋食衣住行育樂各領域；首波超過700家特約商店優惠19日起開跑，包括心之芳庭、薰衣草森林免費入園、金典酒店住房半價，肯德基套餐、必勝客、赤鬼炙燒牛排、特力屋等均有不同優惠，店家力挺，也看好商機。

「比周年慶還划算！」2018台中花博將於11月3日開幕，市府開放市民申請花博卡，並推出特約商店優惠，由市府經發局長及市府團隊，與各店家商談優惠及折扣，號召參與花博盛會，迎花博搶先享受花博卡「好康Ａ」。

市府說，包括心之芳庭、薰衣草森林持花博卡可免費入園；台中金典酒店推出每日限量精緻房型5折優惠，且無須加收服務費，但特殊節日不適用；裕元花園酒店平日住房享原價5折、平日用餐享9折優惠；特力屋消費滿3000元現折300元優惠。

此外，肯德基憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶原價299元指定雙人套餐，只要205元；必勝客憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶指定原價1063元套餐，只要450元。

還包括和原日式家庭料理、歐都納戶外休閒用品、樹太老日本定食專賣店、薔薇派、阿秋大肥鵝、永豐棧酒店、長榮桂冠酒店、谷關溫泉飯店、紅點文旅等超過700間首波特約商店，憑花博卡均可享多元優惠。

(中國時報)