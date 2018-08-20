7旬老夫妻當同窗 勤學圓夢

2018年08月20日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市立空中大學19日畢業典禮，蔡季樺（中）與丈夫、兒子3人共學，享受重拾書本樂趣。（柯宗緯攝）

「活到老，學到老」聽來老掉牙，但印證在他倆身上，仍可行得通。高雄市立空中大學19日舉行畢業典禮，7旬夫妻檔羅明山、羅黃榮子退休後可沒閒著，為彌補年少經濟困頓無法求學遺憾，攜手當同窗相互砥礪，獲頒「長青好學獎」。

76歲羅明山當年高中畢業，學歷已在平均水準之上，因家境困苦無法完成升學夢。他在台塑擔任品管，也擔任工會理事。退休後，與妻子羅黃榮子過著遊山玩水愜意生活，內心始終無法踏實，直到踏入空大修習法政系，生活更有目標。

羅黃榮子感慨只有國小學歷，後來經營清潔公司，3名子女都長大，自己終於能完成升學夢想。睽違一甲子後重拾書本樂在其中，獲得更多學識及人脈，而今畢業將投入慈濟志工行列。

運輸公司負責人蔡季樺近年事業拓展北部及越南經營油漆廠，她進入空大大傳系在工作與課業間取得平衡；在越南工作的兒子楊孟維與老公也當她的「學弟」，透過遠距教學上課，昨母子倆先畢業，爸爸飛回台灣祝福。

今年畢業生共457人，11位70歲以上獲頒「長青好學獎」，8位原住民獲頒「原民好學獎」。今年也誕生20位越南班台商畢業生，其中10位特地從越南回母校參加畢典，校長劉嘉茹親自頒授畢業證書。

(中國時報)