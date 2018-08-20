7旬老夫妻當同窗 勤學圓夢

7旬夫妻檔羅明山（左）、羅黃榮子快樂當同窗學習，驗證「活到老，學到老」名言。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導
高雄市立空中大學19日畢業典禮，蔡季樺（中）與丈夫、兒子3人共學，享受重拾書本樂趣。（柯宗緯攝）

「活到老，學到老」聽來老掉牙，但印證在他倆身上，仍可行得通。高雄市立空中大學19日舉行畢業典禮，7旬夫妻檔羅明山、羅黃榮子退休後可沒閒著，為彌補年少經濟困頓無法求學遺憾，攜手當同窗相互砥礪，獲頒「長青好學獎」。

76歲羅明山當年高中畢業，學歷已在平均水準之上，因家境困苦無法完成升學夢。他在台塑擔任品管，也擔任工會理事。退休後，與妻子羅黃榮子過著遊山玩水愜意生活，內心始終無法踏實，直到踏入空大修習法政系，生活更有目標。

羅黃榮子感慨只有國小學歷，後來經營清潔公司，3名子女都長大，自己終於能完成升學夢想。睽違一甲子後重拾書本樂在其中，獲得更多學識及人脈，而今畢業將投入慈濟志工行列。

運輸公司負責人蔡季樺近年事業拓展北部及越南經營油漆廠，她進入空大大傳系在工作與課業間取得平衡；在越南工作的兒子楊孟維與老公也當她的「學弟」，透過遠距教學上課，昨母子倆先畢業，爸爸飛回台灣祝福。

今年畢業生共457人，11位70歲以上獲頒「長青好學獎」，8位原住民獲頒「原民好學獎」。今年也誕生20位越南班台商畢業生，其中10位特地從越南回母校參加畢典，校長劉嘉茹親自頒授畢業證書。

(中國時報)

台語講解考駕照 泰國阿嬤好樂 青青草原音樂節 享受浪漫夏日

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。