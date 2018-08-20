淡水海關碼頭吸睛 朱立倫當網美

淡水海關碼頭環境改造工程7月底完工，推出的玫瑰花燈海、七彩變化燈球等拍照亮點，讓夕照勝地再添浪漫夜景，吸引許多民眾前往打卡拍照，新北市長朱立倫19日也搶當一日網美，體驗熱門拍照打卡點，擺出當紅美照的POSE。（譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

淡水海關碼頭環境改造工程7月底完工，推出的玫瑰花燈海、七彩變化燈球等拍照亮點，讓夕照勝地再添浪漫夜景，吸引許多民眾前往打卡拍照，新北市長朱立倫19日也搶當一日網美，體驗熱門拍照打卡點，擺出當紅美照的POSE。

淡水海關碼頭全長150公尺、占地2771坪，前身是清代商務碼頭，新北市府2014年10月修復完成開放民眾參觀，新北市城鄉局今年3月斥資1800萬元進行環境改造工程，7月27日重新開園。

其中增設的光影互動裝置，「草地互動燈」融入觸動原理搭配音階與燈光，讓民眾踩踏時隨著腳步跳躍而變化顏色，趣味又美觀；另外還有LED玫瑰花打造的黃、白、藍三色夜光花海、C棟倉庫光影空間內由互動光球、光椅打造的「珍珠光海」，色彩絢麗又浪漫已成為民眾拍照打卡熱點。

朱立倫表示，淡水海關碼頭具備歷史文化故事且擁有珍貴文化資產，新北市政府整合各局處資源改造淡水海關碼頭環境，保存園區內洋樓、倉庫等古蹟，另一方面運用燈光打造美景，希望藉由舒適安全的人行與活動空間，讓民眾更加親近及認識海關碼頭。

淡水古蹟博物館「光影藝術空間」系列光影互動裝置將展至9月30日，歡迎大家一同來體驗，相關活動訊息可至新北市政府文化局官網查詢。

(中國時報)

台南越光米 比日本版便宜一半 長庚照護中心 協助年輕失智者

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。