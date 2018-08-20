淡水海關碼頭吸睛 朱立倫當網美

2018年08月20日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

淡水海關碼頭環境改造工程7月底完工，推出的玫瑰花燈海、七彩變化燈球等拍照亮點，讓夕照勝地再添浪漫夜景，吸引許多民眾前往打卡拍照，新北市長朱立倫19日也搶當一日網美，體驗熱門拍照打卡點，擺出當紅美照的POSE。

淡水海關碼頭全長150公尺、占地2771坪，前身是清代商務碼頭，新北市府2014年10月修復完成開放民眾參觀，新北市城鄉局今年3月斥資1800萬元進行環境改造工程，7月27日重新開園。

其中增設的光影互動裝置，「草地互動燈」融入觸動原理搭配音階與燈光，讓民眾踩踏時隨著腳步跳躍而變化顏色，趣味又美觀；另外還有LED玫瑰花打造的黃、白、藍三色夜光花海、C棟倉庫光影空間內由互動光球、光椅打造的「珍珠光海」，色彩絢麗又浪漫已成為民眾拍照打卡熱點。

朱立倫表示，淡水海關碼頭具備歷史文化故事且擁有珍貴文化資產，新北市政府整合各局處資源改造淡水海關碼頭環境，保存園區內洋樓、倉庫等古蹟，另一方面運用燈光打造美景，希望藉由舒適安全的人行與活動空間，讓民眾更加親近及認識海關碼頭。

淡水古蹟博物館「光影藝術空間」系列光影互動裝置將展至9月30日，歡迎大家一同來體驗，相關活動訊息可至新北市政府文化局官網查詢。

(中國時報)