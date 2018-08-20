彰化家扶暑輔班 溫馨展成果

2018年08月20日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化家扶中心19日在和東國小舉辦暑期課輔安親班結業成果發表，144名學童和24名大專志工隊輔，精心設計主題闖關遊戲，與到場扶幼貴賓們互動；彰化縣長魏明谷化身愛心超人，與新世代超人關主們對決，比賽摺衣服、剪紙等，洋溢歡笑聲。

南興國小將升小六的鈞鈞，5歲時母親在彰濱工業區工廠不慎遭器具輾壓左臂，住院治療月餘仍截肢，內向寡言的他默默當起媽媽的另一雙手，小一起就學習生活自理，自己買早餐、走路上學，從不讓媽媽操心。

在他帶頭以身作則下，彰化班以家事達人為主題，學習生活與家事能力，人人練就3秒摺衣功力，不少扶幼委員闖關都失利，大家還一起DIY製作柑橘清潔劑等用品。

20歲將升大二的小瑜，今年暑假首度從家扶兒身分，成為隊輔姐姐，從小早熟獨立的她說，藉由與孩子們互動、學習換位思考，摸索行為模式與應變，慢慢理解有過動傾向的5歲弟弟，幫助彼此一起成長。

家扶中心主任王震光說，9年來暑期安親班在和美、員林、彰化、田中和二林等5地服務處開辦，讓長假中仍須忙碌工作的家長更無後顧之憂，7周的課程豐富多元、充實家扶兒的暑假，動、靜態成果活動，魏明谷是唯一親自到場參與結業式、與孩子們互動闖關的首長，讓社工和孩子們都很驚喜。

(中國時報)