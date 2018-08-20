玉井公有零售市場 明年5月完工

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中國時報
／台南報導

台南市玉井公有零售市場因硬體設施老舊，通風、排水設施不良，多年來地方極力爭取市場改建，台南市政府經發局市場處計畫投入1800萬元規畫硬體改善工程，預計最快今年10月動工，明年5月前完工，提供攤商更優質的營業環境。

玉井公有零售市場成立於1984年，為地上3層樓建物；其中，1樓為商家與攤商共用，2樓為市場管理處和公廁，目前整座市場共有200多個攤販在此營業。

市議員王峻潭服務處主任王開玹指出，玉井公有零售市場硬體設施老舊，內部排水設施、通風設計不佳，影響市場營業環境，為了提供攤商更優質的經營空間，多年來極力爭取改善工程。

經發局市場處指出，針對玉井公有零售市場已完成規畫設計，預計投入1800萬元施作硬體改善工程，包括1樓更換地坪和排水溝改善、照明設備和消防灑水系統，2樓施做台排風扇和屋頂防水工程。另外，也會新增100座不鏽鋼材質攤台供攤販使用。

市場處長陳建棠表示，玉井公有零售市場硬體改善工程預計今年8月底對外招標，最快10月就可以開工，預計明年5月前完工，期間會在後方青果市場停車場設置臨時攤販區提供攤商暫時進駐營業。

此外，改建中的下營市場最快今年10月就可以啟用；明年還除針對北門市場進行修復工程，還將編列3000萬元針對市區其他市場進行硬體改善工程。

(中國時報)

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