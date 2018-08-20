台東慢食節 微醺饗宴解憂

2018年08月20日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣今年第3場慢食饗宴「解憂餐桌」在鐵花新聚落登場！現場集結縱谷、海線、南迴與市區共38間店家，呈現在日常生活及歲時祭儀中，各式以酒入菜為主題的風土滋味。

台東縣長黃健庭鼓勵業者運用在地食材研發美味料理，集合地方元素和國際慢食潮流，讓世界看見台東飲食文化之豐富，建立臺東飲食文化慢食力。

活動開始民眾在現場大跳趣味動感的「慢食操」，市集中除了呈現台東在地特色好料理以及鮮甜水果製成的果露調飲，香醇酒釀不論入菜或烘焙都讓人沉醉，還有探究台東風土飲食文化的「慢食講」，黃健庭也親自帶著民眾品嘗在地當季美味。

黃健庭表示，自3年前起，台東縣政府積極推動「產地餐桌」品牌，以四季為主題的「時令餐桌節」，推廣產地餐桌吃當季、食在地的飲食理念。

2017年起規畫「台東慢食」延續其精神並呼應優質、純淨、公平(Good、Clean、Fair)的國際慢食精神，陸續規劃6個場次的「台東慢食節」，分別以「慢花果」、「慢食雞」、「慢咖啡」、「慢米糧」、「慢酒釀」及「慢海鮮」等為活動主題，帶領民眾及遊客體會餐桌上的台東好滋味！

台東縣府交觀處長江慧卿表示，慢食節以「慢酒釀」為主題，來探討在當地文化當中不可或缺的在地佳釀，透過酒釀在台東生活中呈現的樣貌，勾勒出這塊土地上人們的文化與傳承。（飲酒過量有害健康）

(中國時報)