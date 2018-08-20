中原大學瘋霄裡 創意樂農活

2018年08月20日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

暑假各式營隊及體驗活動正夯，中原大學設計學院結合社區在地推出「瘋霄裡」，希望透過豐收時節的農活體驗、職人工作坊和各種有趣的創意互動，讓在地居民、周邊民眾及大學生一起深入了解桃園八德霄裡地區、感受身邊的社會人文與環境空間。

「瘋霄裡」系列活動從7月中的「割稻體驗」開跑，中原大學設計學院院長陳其澎表示，割稻與插秧是傳統農作兩個重要時程，這次大家收割的稻禾田，就是今年3月插秧時節與武陵高中師生一同種下。8月初接續進行的插秧活動，吸引不少民眾報名參加。

鄰近中原大學的八德霄裡地區以農業為主，當地不但融合多元族群，更保存客家村莊珍貴的歷史資產，如浣衣、壘石文化等。農活體驗活動「石上玩家」，帶領民眾一同進行壘石步道修復、壘石牆綠化，透過傳統工法的傳授和實際操作，讓大家更了解早期客家人利用壘石作為建設用途的文化。

此外，中原大學也邀請社區居民一起同樂，8月「職人體驗工作坊」舉辦刺繡、絹印、稻草編織和水泥多肉盆栽製作等創意活動，讓社區孩童、阿公阿嬤共同學習新事物。

陳其澎表示，中原大學長期深耕八德霄裡地區，去年起結合教育部大學社會責任實踐計畫，以「食養社造、樂齡福祉、設計創業」為目標，希望讓更多人認識霄裡的美好。

(中國時報)