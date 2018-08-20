醉男想尿尿被丟包 遭輾爆頭

2018年08月20日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

21歲林男18日晚間搭程姓友人的車從南部返家，因尿急要求下車尿尿，卻逆向走在昏暗的快車道上，遭2輛高速行駛的小客車閃避不及接連撞上，當場慘死；家屬痛批駕駛竟把林男丟包在快速道路上，導致不幸意外，警方調查後將3名駕駛全依過失致死罪移送法辦。

前晚7點20分，喝醉的林男尿意襲來，堅持要友人程男停在路肩讓他下車尿尿，不料他竟逆向一直走向快車道，載著一家人出遊的50歲曾男，在北上172.1K處高速撞上林男，腦漿還噴濺在前擋風玻璃上，彈飛、重摔落路面後，再慘遭後方34歲詹男開車輾過、削掉頭骨，當場喪命。

彰化警方到場調查，意外現場未見林男的車輛，正納悶他如何獨自上快速道路，沒想到不久後就接獲台中警方通報，有宮廟人員報案指1名男子在高架道上如廁後失蹤，經比對確認死者就是林男。

開車的程男供稱，一行人南下參加陣頭，過程中林男有喝酒，結束後回台中路上，林男一直吵著要尿尿，只好先放他下車，沒想到他卻往逆向一直走，叫不回來，加上當時下雨、天色昏暗，最後不見林男身影，只好先載其他3人回台中，再報警尋人。

林男家屬痛批程男將林男丟包不管，憤憤不平，要討「真相和公道」。林男姑姑質疑，就算有喝酒，也不能把人直接丟在快速道路上不管死活。

(中國時報)