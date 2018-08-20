大陸對台仍是攻心為上

2018年08月20日 04:10 中國時報 趙春山

美國國防部日前公布《2018年中國軍力報告》，其中除了強調中國運用經濟、外交和軍事力量持續在全球擴張影響力外，特別指出對岸正為台灣海峽的「可能狀況」進行軍事準備。所謂「中國威脅論」，每隔一陣就會借屍還魂，跳出來「顯靈」嚇嚇大家。五角大廈提出的這份報告符合川普政府的對中戰略，符合美國軍工複合體的經濟利益，當然也符合軍方維持龐大軍力所需的合理化要求。但值得注意的是，報告中有關中共武力犯台的說法。

中共雖強調「和平統一」，但從未放棄對台用武的主張，只是時機是否達到美國所稱的「可能狀況」。我國國防部在《106年中共軍力報告書》中，對中共犯台時機提出了7個狀況：一是台灣宣布獨立；二是台灣明確朝向獨立；三是台灣獲得核子武器；四是台灣內部動蕩不安；五是兩岸和平統一對話的延遲；六是外國勢力介入台灣島內事務；七是外國兵力進駐台灣。

在上述7種狀況當中，外力介入應是大陸最感關切，而且是一個無法完全「操之在我」的問題。我們認為，除非兩岸對抗已演化成一場「文明衝突」，否則大陸的對台政策還是採「攻心為上，攻城為下」的用兵之道。

民進黨政府上台後，大陸確實強化了在台海地區的軍事行動。例如今年5月11日，大陸出動蘇35戰機，首次與轟6K戰機編隊飛越巴士海峽，實現繞島巡航模式的新突破。對於這次飛航任務傳達的訊息，有人認為意在「震懾」台獨，但我們不能忽略其對外力「示威」的弦外之音。

首先，大陸應對「和平統一」深具信心，認為對台用武只會損害到中華民族的長遠利益。因此，大陸在「惠台31項措施」後，日前又推動「台灣居民居住證」辦法，進一步讓台灣民眾享有「同等待遇」。

其次，大陸也了解「台獨」只是一個假議題。陳水扁在總統任內就聲稱，坐在他那個位置，沒人能搞「法理台獨」；他的前任不能做的事，他的繼任者也不會去做。蔡英文總統上任至今，一直強調要「維持現狀」，無論外界是否認同她的說法，但形勢比人強，任何民進黨領導人都不能而非不願走台獨路線。

因此，如何處理外力介入，可能是兩岸都必須面臨的問題，也是兩岸最終需要復談的原因。美國把台灣視為全球戰略中的一環，不可能放棄任何運用「台灣牌」的機會；中國大陸面臨的戰略課題則是：如何評估美國介入的程度。如果大陸採取反制行動，會不會改變周邊安全環境，從而造成對本身不利的影響。

從美國的《2018年中國軍力報告》來看，中美貿易戰會因中美戰略競爭而延伸到其他戰場。大陸把民進黨政府當成中美角力中的「出氣筒」，可能高估了台灣的角色。以民進黨政府的立場，處在當前兩岸關係的嚴峻形勢下，沒有能力應付兩個戰場，即同時也「對美國說不」。

從軍事安全考量，台灣本身確應擁有嚇阻戰爭的能力，更需具備避戰的預防性策略。但更重要的是，民進黨處在執政地位，不能因「台獨」幻想而讓台灣內部自亂陣腳，也不能在中美戰略競爭中存有任何坐收「漁人之利」的非分之想。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)