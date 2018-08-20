唱雙簧？總統維持現狀vs.閣揆務實台獨

2018年08月20日 04:10 中國時報 陳長文

據報導，美國國防部《2018年中國軍力報告》指出，共軍可能武統台灣；當前又逢國內選舉將至，民主在唇槍舌戰中內耗。內憂外患下，執政黨舉措卻一再凸顯其混淆國家定位。

試舉閣揆賴清德的發言為例：一、4月在立法院回答：「我作為行政院長，接受立委質詢時，可以誠實向立委報告，我確實是台灣獨立的工作者。」二、8月因東奧正名公投受訪表示：「我所謂的務實台獨，就是民進黨的《台灣前途決議文》。」

賴院長身為閣揆，卻多次主張「務實台獨」。如果務實＝實在＋可行，筆者疑惑，以《決議文》治國務實嗎？《台灣前途決議文》如是說：「台灣是一主權獨立國家，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬…」、「台灣應揚棄『一個中國』的主張，以避免國際社會的認知混淆，授予中國併吞的藉口。」

對照中華民國法規：1、《中華民國憲法增修條文》前言明文，為因應「國家統一前」之需要訂立。第11條規定，區分兩岸為「自由地區、大陸地區」。2、《兩岸人民關係條例》第1條明言該條例為「國家統一前」的特別立法。且對大陸地區人民之規定與「外國人」的規範有別，涵蓋出入境、工作權等眾多民刑事行政等事項。3、綜上足見中華民國之規範，從未認為與大陸地區為「一邊一國」，而應是「一個中國」，即1912年孫中山先生創立的中華民國。

而主張應揚棄「一個中國」原則的《決議文》與《憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》明顯相悖。易言之，在「一中憲法」下，蔡政府縱使無統一的使命，也不得將統一的選項摒除。

筆者認為獨派要把台獨當作一個夢、理想，無可厚非，但要把它變成政策實踐目標，不可行也不實在。不是潑獨派冷水，而是事實上除非大陸同意，台灣獨立萬分困難，套句賴揆面對因《洛桑協議》只能以「中華台北」參加奧運時的回應「相信很多人不滿意，但是目前狀況是這樣。」也套句前總統陳水扁的話「在我的任期之內，要把我叫的國號改為台灣共和國，我做不到。」

不要說台灣獨立，光是不承認「一中各表，九二共識」，台灣就已受傷。面臨對岸施壓，政府一度考慮禁止將台灣改名的航空公司停靠空橋、期望用東南亞旅客來取代流失的陸客，這些務實嗎？蔡政府應意識到這些政策往往在未傷人前就先自損。政府除了期待美國在兩岸對峙中當台灣後盾，還有哪些多重保障作為？雖積極爭取友我國家，但其中有哪個友邦願意為台灣得罪對岸？

回顧蔡英文2016年在就職典禮上公開宣示：「新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務。兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。」

此番承諾仍深烙人民心中，兩年來蔡總統一再強調「維持現狀」，但其任命的賴院長，無兩岸外交職權，卻一再口說台獨，而總統也僅以「他是個誠實的人」輕輕帶過，難道兩人唱雙簧嗎？

試想，蔡政府若依《決議文》治國，陸委會是否應併入外交部？是否要承認中華人民共和國的護照？這皆是完全執政的民進黨可做的，為何不呢？是不敢，不願意，還是做不到？顯然民進黨也認知到，並不務實。

若賴院長自認《決議文》結論為民意所趨，基於民主制度本質，就應推動修憲，由人民投票複決，方能名正言順以執政者之姿主張「一邊一國」；另也應廢除《兩岸人民關係條例》，就像粗暴廢止《紅十字會法》一樣。否則一邊主張《決議文》，卻一邊以中華民國執政者自居，顯然混淆國家定位。

在此筆者敬告蔡政府，確實釐清執政者責任是「依憲治國」。筆者也呼籲北京，無論台灣執政黨如何失職，別遷怒中華民國2300萬人，仍應落實「一中各表的九二共識」，正視「中華民國」的國格與國際空間。

筆者提醒蔡總統，不應讓務實台獨的賴清德尾巴搖狗，不忠誠執行「一中憲法」。否則就應撤換行政院長，才能落實蔡總統「依憲法維持現狀」的主張。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)