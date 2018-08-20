美中台詭譎化 對台更不利

2018年08月20日 04:10 中國時報 曾復生

美國國防部日前向國會提報《2018年中國軍力報告》，強調共軍在結構性大改造後，正積極擴大作戰區域，發展聯合作戰能量，強化陸海空「三位一體」戰略核武的威懾力，加速部署北斗衛星定位導航系統，注資太空計畫與反衛星武器研發，增加海空機艦遠洋長訓密度，建構海外軍事基地等措施，以提高全球性影響力，並可能在訓練攻擊美國與盟國，將對美國在印太地區的優勢地位構成新挑戰。

同時，中國的經濟成長雖然將減速，但國防預算預估在2028年前將超過2400億美元。此外，共軍正為台海「突發事件」做準備，而且可能對台灣發動奇襲，並遏制阻絕第三方介入。

隨著美、中國力出現消長的新形勢，目前中國的軍力發展以穩定進步的速度朝向軍事強權邁進，讓美國警覺到印太地區可能會出現權力重組。因此，川普政府除由國務卿蓬佩奧祭出「印太倡議」，在南亞與東協發展圍堵中國的架構外，國防部也藉由該報告向國會與盟國友邦發出訊號，展現美國應對「頭號戰略競爭對手」的陣勢。

日前，美國國會通過《2019財年國防授權法》，同意動用高達7160億美元國防預算，主要投資方向是強化軍隊戰備能量，應對中國、俄羅斯、伊朗等國的威脅及反恐戰爭的挑戰。川普總統認為美國必須維持軍事科技優勢，支撐常規與戰略嚇阻能量，讓中國不敢開啟戰端，也讓印太國家選擇站在美國這邊。

同時，美國為牽制中國「一帶一路」勢力的擴張，除將推動「印太戰略」鞏固盟國友邦，並規畫把海空軍力重心移到印太地區。近來，美、中兩國在「4海2洋」的戰略競逐加劇，美國防部希望印太地區盟國友邦能正視威脅，並同步提高國防預算，增加對美軍購，分攤維護印太地區的安全成本。

此外，美國擔憂台灣在民進黨全面執政後，可能會改變台海和平穩定現狀，但美國主流民意對於出兵支持台獨興趣缺缺。因此，美國防部強調基於「一法三公報」的一個中國政策，美國「反對台海任何一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立」，明確為民進黨政府畫下紅線。但美國防部亦在報告中特別指出，共軍可能奇襲台灣，讓台灣必須增加國防預算，並且在軍事戰略上離不開美國的勢力範圍。

中國大陸國防部則對美國該份報告強硬回擊，指該報告曲解中國戰略意圖，渲染所謂「中國軍事威脅」，妄議兩岸關係和台海形勢，對此表示堅決反對。美國防部把共軍視為假想敵，並認為其可能在台海發動奇襲的說法，讓美中台三邊關係再陷入詭譎氛圍，對台灣尤其不利。

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)