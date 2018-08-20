2018年08月20日 04:10 中國時報 劉心月

雅加達亞運已正式展開，中華隊很快傳來捷報，包括：武術選手蔡澤民以長拳項目順利摘銅；戴資穎等羽球選手輕取勝利，中華隊晉級8強；中華女籃戰勝亞運史上南韓與北韓首度組成的「兩韓聯軍」，並在預賽3連勝後，提前確定晉級8強。

看到中華隊的優異表現，會不會令人對台中失去2019東亞青運主辦權一事，感到格外惋惜與遺憾呢？而2018年亞太經合會（APEC）主辦國布吉納法索日前已正式向我方遞送邀請函，然而府方至今仍無法確定要派誰擔任領袖代表；曾經兩度代表蔡總統與會的親民黨主席宋楚瑜，甚至質疑今年台灣是不是去得成，都是個問題。

基本工資審議委員會日前拍板，基本工資從月薪22K調漲到23100元，時薪從140元調漲到150元。行政院長賴清德十分自豪地說：「2年追平馬政府8年漲幅！」刻在國外的蔡英文也忍不住喜上眉梢說，「終於把22K送進了歷史」、「台灣正在往前走！」

相對於政府高層一片歡欣鼓舞，民間的反應卻大異其趣。這次基本工資調漲無法令勞工擺脫低薪之苦，許多人反而開始擔心物價是否會走高；更多人認為，政府應帶領台灣經濟更進一步的成長，而不是自滿於微調基本工資、時薪之類的小惠。

台灣想要擁有更大的國際參與空間；運動員希望能有正常參賽的機會；百姓期盼經濟的餅可以越做越大，經營的一方獲利、受雇的一方加薪…這些其實都只是各個領域很基本的願望，然而，衡諸執政已超過任期一半的民進黨政府作為，卻讓人感覺這些期待似乎越來越難實現。

年底九合一大選明明是地方選舉，卻有部分人士刻意操弄兩岸、族群等議題，試圖造成台灣更進一步的分裂以求漁利，其偏狹、自私的心態，讓人十分不以為然。不過，從韓國瑜打出「創造高雄為台灣首富」的經濟訴求，民調直追民進黨參選人陳其邁；盧秀燕以反空汙為訴求的民生議題，逐漸把現任市長林佳龍的民調拋在身後。相信後續會有更多務實的參選人，把為人民謀取最大的福利作為政見主軸。

由此看來，已有越來越多選民正在覺醒，理解到支持「帶領民眾拚經濟、拚生活」的候選人，才能夠創造幸福。而要做到這點，擁有和平發展的兩岸關係是基礎核心，而技術面則是鼓勵並促進兩岸之間更多互動合作，以創造互利雙贏，也就是要做到「無色十主張」中，擁護海峽兩岸和平發展，全力拚經濟，支持陸資來台投資等課題。

負責任的政治人物要努力讓台灣擁有穩定發展的機會、經濟享有活水投資、運動員走得出去、企業家能賺錢、勞工有好收入、人民得以安居樂業。這才是彰顯台灣尊嚴、提高台灣價值之道，「無色」正是最有利於人民的政治本色。（作者為作家）

(中國時報)