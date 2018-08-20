2018年08月20日 04:10 中國時報 王玉佩

高中歷史課綱將中國史納入東亞史，歷史課程分成「台灣、東亞、世界」3個分域，再度暴露民進黨當局去中國化的司馬昭之心。只是，當國人都過中國節、拜中國神甚至是說中國話、寫中國字，民進黨政府卻處心積慮要去中國化，這是哪門子的邏輯？

陳水扁主政時，就對教科書內容下手，藉「去中國化」對年輕族群進行「思想改造」，而令人遺憾的是，在2008年二次政黨輪替後，馬英九並未撥亂反正重調課綱，以致有不少年輕學子遭致「獨化」荼毒。

蔡英文執政後，民進黨去中國化似是變本加厲，這回將中國史併入東亞史，去中國化的企圖就更加明顯，但如果不能改變民俗節慶、自創文字語言，民進黨的去中國化必是白費心機。

在台灣最為普遍、香火最鼎盛的廟宇，莫過於關帝廟與媽祖廟，關聖帝君與媽祖都來自中國，民進黨及其支持者就有很多是關公、媽祖的虔誠信徒，蔡英文去年7月亦曾前往高雄燕巢的天后宮參拜；要去中國化，又要拜關公與媽祖，不會精神錯亂嗎？

再者，台灣迄無自有的文字，我們書寫的繁體字或簡體字都是「中國字」；一般人民所講的所謂「台灣話」，也是大陸福建的「閩南話」。大家寫中國字、說中國話，即連民進黨人也不例外，除非民進黨自創文字、語言，否則去中國化是不可能成功的。

其實，台灣與中國本來就是不可分的，無論是地理、歷史或文化，都是剪不斷理還亂，民進黨從高中課綱著手去中國化，意圖切斷台灣與中國的歷史連結，無非就是要培育更多的「天然獨」，以期在選舉時操弄統獨，贏得「天然獨」的選票，攫取政治上的利益。

然而，當大陸的國力日益強大，當台灣的經濟環境日漸弱化，愈來愈多的年輕人奔向對岸，即連「太陽花」的成員亦紛紛趕往大陸工作，如此，民進黨的去中國化恐是一場遊戲一場夢。

從來，我們的傳統文化講求的就是「慎終追遠」，真義即在「飲水思源」，用白話說就是「不能忘本」。但民進黨當局的作法卻是反其道而行，既不要「慎終」更不必「追遠」，似乎要我們的下一代全都「忘本」。為了政治利益把國家搞成這樣，這非僅是不智，更是缺德了！（作者為作家）

(中國時報)