賴清德台南經驗秀下限

2018年08月20日 04:10 中國時報 毛嘉慶

針對近來有擴大跡象的登革熱疫情，行政院長、落跑的前台南市長賴清德又發狂語說願意分享「台南經驗」。此話一出各界譁然，前民進黨台南縣長蘇煥智第一個跳出來回噴賴：「賴清德的台南經驗是什麼？是死亡112，病例22760嗎？這可是戰後台灣最高紀錄」，直指又是幹話一則。賴清德當年剛愎自用導致防疫網破洞，被監察院糾正在案，這種台南防疫經驗，相信沒有任何縣市希望複製。

其實蘇煥智說的已經算保守了，因為同年度人口破10億的印度，登革熱確診只有8000多例。前民進黨台南市長許添財在當時即直言，登革熱是「社區環境病」，防疫會破功是人禍，而賴清德則從未對百姓喪生道歉過。台南市曾是台灣首座WHO認證的健康城市，社區組織動員系統能量及平時要求的環境衛生品質皆不該如此而已。何以賴清德當市長後，這種環境不潔導致的傳染病卻完全失控？當年中央動員國軍衛生旅才將疫情控制住，賴清德卻彷彿活在他自己想像的完美政績形象中。套句鄉民常用語「醒醒吧，你沒什麼好驕傲的」。

而驕傲的何只賴清德。蔡總統不久前在台南輔選民進黨市長候選人黃偉哲時也說「台南是民進黨執政的驕傲！」選舉季，政治人物騙死人不償命，但難道身兼民進黨主席的蔡英文不知道黃偉哲涉及3000萬元的「大創門神弊案」已是地方議論選情時繞不開的話題？如果台南真是民進黨執政的驕傲，蔡英文難道是驕傲「再爛的西瓜都能贏」嗎？

有人問，台南的食安、治安、淹水問題頻傳，哪來的驕傲？20餘年來，台南幾乎讓綠營政客予取予求，但台南人未獲尊重，只是持續地被卑劣分化的口號政治動員。

賴清德在台南的施政被市府資源過度包裝，北上高升閣揆後，則不斷上演「西瓜神話」破功的戲碼，短短1年多，從迫害勞權、糟蹋台大、掩護空汙、登革熱說風涼話等，爭議政策不斷，顯見他執政經驗不足，思慮不周及格局有限的缺點。如果閣揆不願深自檢討施政，卻一再以美化甚至神化的「台南經驗」包裝，不僅瞞不過台南選民的眼睛，只怕對民進黨的全國選情也沒有多大助益。（作者為資深媒體人）

(中國時報)