社論－統一有兩種 台獨是無尊嚴的統一

2018年08月20日 04:10 中國時報 主筆室

絕大多數台灣人都是大陸的後裔，即便台灣曾經被日本殖民統治，依然完全傳承中華文化，都過農曆新年、拜媽祖。台灣本來沒有「去中國化」的問題，但為何獨派把「去中國化」當成神主牌？

始作俑者是李登輝，任內將歷史課綱修改為「同心圓」史觀，以台灣為核心，再向外擴及到中國史、亞洲史、世界史。站在學習的角度，加州的學生先學加州歷史，廣東的學生先學廣東歷史，聽起來好像不無道理，李登輝正是利用這樣的論述，為「去中國化」展開試探的腳步。20年錯誤的試探，卻毀掉了台灣新一代的宏觀，視界思維裡只有足下一地。

從李登輝「以台灣為主體看中國」，到陳水扁時代再跨出一步，變成「台灣是台灣、中國是中國」，再到最近修正課綱，連「中國」也不要了，直接變成「東亞」，獨派為了政治運動需要，希望斬斷台灣文化的根脈，其自私與自大，可見一斑。但民進黨已經完全執政了，如果真的想獨立，行政立法雙管其下，誰能奈民進黨何？不去用握在手中的權力，而要在一些形式的議題作文章，為什麼？

答案很簡單，就是因為台獨做不到，「做不到就是做不到」，才要「去中國化」？「去中國化」是獨派阿Q式的精神勝利法，也是民進黨面臨選舉最廉價的遮羞布。當然，同樣的邏輯，獨派在國際社會對大陸沒有招架之力，於是把打壓台灣內部傾向統一的言論視為一種「勝利」，只要主張統一就是「中共同路人」，只要主張兩岸和平就是「被統戰」。某些獨派人士更認為「統戰沒有言論自由」，其實這句話的潛台詞是「台灣人民沒有選擇統一的自由」。

自稱「墨綠」的柯文哲說「兩岸一家親」，被獨派口誅筆伐，如果綠指的是民進黨的話，那麼民進黨的創黨18元老應該算是「深綠」、「墨綠」，「最綠」了吧？但就是這18位元老中，費希平、傅正是著名的統派，而即便今天自稱「台獨工作者」的賴清德院長也曾主張「親中愛台」，而曾說「查甫找無工、查某找無尪、找囝仔要去黑龍江」的謝長廷，也曾說「按憲法高雄、廈門是一國兩市」。

我們反對課綱「去中國化」，並不只是擔心台灣下一代會因此而「天然獨」忘卻祖先，也擔心孩子們的學習失去宏觀，並喪失了更早接軌中華文化的機會，自棄台灣人本來該有的中華文化優勢。

無色覺醒主張「願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式。」其實這就是《國統綱領》的精神，兩岸雙方共同「追求統一」，但是不設時間表，台灣、大陸人民都要能接受，這對台灣來說有什麼不好？

別忘了，《國統綱領》還是大台獨領袖李登輝所推動的，李登輝說《國統綱領》是「當時歷史」下的產物，那麼就以現在的時空來看，對比1991年，兩岸實力更懸殊，台灣國際空間更限縮，有什麼條件讓現在的台灣有資格迴避統一議題？而且就算從台灣獨立的角度看，更顯得談統一的重要。獨立有很多種，一種是獨立引發戰爭讓台灣被併吞，這其實是統一；一種是獨立得到對岸的默許，這客觀上不可能；再一種，就是在美國為後盾下，獨立雖然引發戰爭，但是台灣獲勝，獨立成功，這可能性也幾近於零。而且，這樣的獨立要付出的是「血流成河」、「生靈塗炭」的代價，這會是台灣人民要的嗎？

獨立沒有可行性，台灣必須考慮如何統一，這是理性邏輯唯一的結論。最好的統一就是兩岸緊密交流、互相了解、心靈契合，這不只是統一，而是「融一」，台灣能夠得到最好的條件，以整個大陸為腹地，繁榮昌盛。

最壞的統一就是在「台獨不能、統一不願」的僵局上，台灣日益被邊緣化、孤立化，而在兩岸實力年年拉大的情況下，終有一天台灣會失去手上所有的籌碼，在兩岸人民互相仇視，台灣人民得不到尊重的情況下被迫統一。

因此，無色覺醒一直呼籲不要把「統一」跟「投降」畫等號，而統一可以、也應該是一種互利共榮的「合作」，在台灣還有籌碼的時候，為台灣人民談出一個最好的條件。就算退萬步言，統一還是談不出來，只要「有心談」、「願意談」、「繼續談」，就能化解兩岸敵意，保證當前的繁榮，又何樂而不為？

(中國時報)