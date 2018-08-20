別再相信川普

友善列印
中國時報
主筆室

上周中、美兩國官員重回談判桌，股市為此振奮上漲，認為中美貿易戰可化解。但回談判桌距離達成協議尚屬遙遠，更重要的是：別再相信川普。

從中美貿易戰正式開打後，一些樂觀者始終認為，最後一定會以談判落幕，貿易戰不會無邊無際打下去，但7月以來雙方一直未正式回到談判桌，這次趕在8月底另外2000億美元報復清單生效前，兩國終於坐上談判桌，總是化解貿易爭端的開始。

不過，外界不宜一廂情願過分樂觀，這次雙方派出的談判代表只是副部長級官員，顯示還處於試探性的初步接觸。貿易談判往往曠日費時，最佳的結果應該就是：以雙方在談判為由，先把8月底的第2波貿易報復清單暫停，雙方「以時間換取空間」，甚至還寄望在11月「川習會」時為貿易戰畫上句點。

但那些「寄希望」於川普者似乎都忘記，最不可信的人就是川普。這點各國領教多多了，不論是對歐洲盟邦或是加拿大、墨西哥等鄰國，甚至中國等經貿夥伴，川普已多次出爾反爾、政策反覆，從表現友好、答應不打貿易戰，到再次翻臉，可能只有幾天而已。

因此，對中美貿易戰的談判，甚至未來的「川習會」，當然必須密切觀察，但絕對不宜過於樂觀，更要隨時做好「情勢一夕大變」的準備。商人性格的川普，除非貿易戰已讓其承受壓力，否則要川普退讓，大概不是太容易。

(中國時報)

社論－統一有兩種 台獨是無尊嚴… 馬哈地還是要一帶一路

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。