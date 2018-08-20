2018年08月20日 04:10 中國時報 主筆室

上周中、美兩國官員重回談判桌，股市為此振奮上漲，認為中美貿易戰可化解。但回談判桌距離達成協議尚屬遙遠，更重要的是：別再相信川普。

從中美貿易戰正式開打後，一些樂觀者始終認為，最後一定會以談判落幕，貿易戰不會無邊無際打下去，但7月以來雙方一直未正式回到談判桌，這次趕在8月底另外2000億美元報復清單生效前，兩國終於坐上談判桌，總是化解貿易爭端的開始。

不過，外界不宜一廂情願過分樂觀，這次雙方派出的談判代表只是副部長級官員，顯示還處於試探性的初步接觸。貿易談判往往曠日費時，最佳的結果應該就是：以雙方在談判為由，先把8月底的第2波貿易報復清單暫停，雙方「以時間換取空間」，甚至還寄望在11月「川習會」時為貿易戰畫上句點。

但那些「寄希望」於川普者似乎都忘記，最不可信的人就是川普。這點各國領教多多了，不論是對歐洲盟邦或是加拿大、墨西哥等鄰國，甚至中國等經貿夥伴，川普已多次出爾反爾、政策反覆，從表現友好、答應不打貿易戰，到再次翻臉，可能只有幾天而已。

因此，對中美貿易戰的談判，甚至未來的「川習會」，當然必須密切觀察，但絕對不宜過於樂觀，更要隨時做好「情勢一夕大變」的準備。商人性格的川普，除非貿易戰已讓其承受壓力，否則要川普退讓，大概不是太容易。

(中國時報)