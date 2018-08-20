馬哈地還是要一帶一路

2018年08月20日 04:10 中國時報 劉必榮

馬來西亞首相馬哈地8月17日到21日到中國進行5天國是訪問。馬哈地就任後首次出訪就選擇了中國，足見他對中國的重視。由於馬哈地在大選期間曾對前首相納吉親中的政策嚴厲批評，認為納吉為了中飽私囊，甚至把馬國出賣給中國也在所不惜，所以大家都很關注馬哈地上台後，會如何處理與中國的雙邊關係。

果然，馬哈地上台後叫停了兩個中馬合作的項目，分別是「東岸鐵路項目」和「能源管道項目」，兩項目總金額超過160億美元，理由是成本過高，且對馬來西亞的經濟沒有意義，只會加重外債壓力而已。

叫停兩個項目並不是針對中國，因為馬哈地也以同樣的經濟理由叫停了和新加坡的「新隆高鐵」，這一樣讓新加坡跳腳。「希望聯盟」表示他們5月上台後，重新檢視國家財政，發現納吉留下來的是個爛攤子，國家的財政赤字遠比事前想像的嚴重，所以許多建設項目都必須重新規畫，這並不是反中。馬哈地就任沒幾天，就立刻派他的元老顧問、馬來西亞首富郭鶴年到中國大使館致意，修補在競選期間傷害到的中馬關係，其實就是一個最好的證明。

國際上一般也都認定，馬哈地的攻擊中國只是競選策略，他反對納吉與中國簽的建設項目，主要是認為這些項目只獨厚某些特定人物，其他馬來西亞人並未獲得好處，所以希望利益重新分配，並且提出馬哈地版的中馬合作計畫，取代納吉時代的規畫。也就是說，這一切都是馬國內政的鬥爭，與一帶一路是否在此受挫無關。

馬哈地版的馬中合作計畫是什麼？從8月18日馬哈地到杭州阿里巴巴總部與馬雲見面（其實今年開齋節剛過，馬哈地在布城接見的第1個外賓就是馬雲。馬雲也在今年6月在吉隆坡附近成立了物流中心，並幫馬來西亞打造智慧城市），到吉利汽車參訪，19日參訪做無人機的大疆創新，就可看出希盟的經濟優先以及將來馬中兩國合作的方向。

馬哈地還要跟中國大陸總理李克強與國家主席習近平會面。在到訪中國之前，他接受新華社的訪問，表示支持一帶一路，也肯定中國在區域扮演的角色。對中國而言，馬來西亞地控馬六甲海峽，連結陸地東協與海上東協，戰略位置對一帶一路的布局極為重要，所以一旦有「馬來西亞政權更迭，可能影響到馬中關係」的風聲傳出，中國就要立即設法穩住，以免讖語成真。

現在馬中關係應當不會有特別大的危機，可是那兩個項目怎麼解決？理論上不會真的叫停，因為一叫停，馬來西亞就得賠上將近55億美元，對她的債務只是雪上加霜。

馬哈地是為了後面的砍價而先拉高姿態嗎？還是最終會以別的項目作為交換？

2011年緬甸政府叫停了中緬密松水電站項目，善後問題跟中國談了6年，最後才在2017年達成協議：中國同意放棄密松水電站，改以若開邦皎漂港的7成股份為交換，但也承諾向皎漂港投注23億美元助其建設工業園區。馬來西亞也會用類似方法解決嗎？

可是緬甸皎漂港的深水港項目現在又出問題，因為緬甸怕中國投資太多，最後導致緬甸陷入對中國的債務依賴之中，所以要求減少中國投資的規模。這些問題會不會一樣在馬國重現，都值得我們關注。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)