2018年08月20日 04:10 中國時報 孫揚明

蔡總統此次出訪中南美洲，在過境美國一事上一直是民進黨政府要做文章的焦點。但從一開始就不顧歷史事實，也不考量當前中美貿易戰的處境，逕自宣稱此行有3大突破，不僅遭美國學者打臉，號稱首次參訪美國聯邦機構，結果選擇的是參訪美國國家太空總署所屬的詹森太空中心，在美國政府正準備成立「太空軍」，且矛頭對準中國之際，蔡英文這一腳又踩進了中美對抗的危險區，這種外交突破不要也罷。

蔡總統此次過境美國號稱有3大突破，包括首次以中華民國元首身分到我駐美的官方單位、參訪美國聯邦機構，以及全面解除新聞採訪管制禁令。但立場親台北、美國的台灣問題專家卜睿哲，卻給了蔡英文此行一個清晰的定位：美方的接待「並不算是突破，但表達了善意。」

自從李登輝1995年訪美造成中美關係緊張之後，美國在我們總統過境的規格上大致有若干規範。其中最主要的一點就是過境地點，大致分成四等，最差的一等就是不在美國本土，如李登輝曾在夏威夷過境；其次是第三等，在美南過境，如休斯頓；第二等則是美西加州，以其華人多、僑民多；第一等的地區是美東，如紐約、波士頓等地，因政治影響力大。

陳水扁在2012大選前，在美國的過境地點就是紐約。2015年，馬英九總統任內就過境美國波士頓，並且回母校哈佛大學演講，媒體更是全程跟拍。所以這次美國對我方媒體採訪的開放不算是什麼大突破。倒是蔡總統此行在洛杉磯和休士頓過境，只爭到了第二、第三等地區，擺明了降等，卻還要硬扯突破。這如果不是喪失記憶，就是擺明扯謊。

至於視察我駐美官方單位，此次蔡英文是訪問僑委會在洛杉磯的華僑文教服務中心，其實僑委會服務的對象多屬美籍台人，或雙重國籍者，絕少單純屬於我方的國民，所以這單位算是灰色地帶，遠不如視察我駐美代表處的象徵意義。

參訪美國國家太空總署的詹森太空中心，雖是歷任我國總統首度參訪美國官方機構，但機構的選擇卻不明智。美國政府日前剛宣布在兩年後將成立太空軍，成為美國第六軍種，外界視為此舉是針對中國。值此中美軍事競賽的敏感時刻，蔡英文前往參訪更像是選邊站，蘊含「聯美抗中」的意涵，恐刺激大陸，其實對台更不利。

其實美方的安排清楚告訴蔡政府，美方可給予善意，但這個善意是有其限制的。換言之，善意歸善意，但不可能置於結構性的框架之上。也就是說，美國可以（或許也願意）給予蔡總統善意，但不能以此而傷及美國的利益。如果蔡政府的人員不能理解此點，而只是一味空喊突破，其結果就是只能挨耳光，自討沒趣。

蔡總統出訪到目前為止，包括到85度C喝咖啡事件，以及巴拉圭總統在臉書及推特上稱蔡總統是「中國台灣總統」等，都引發爭議，模糊了總統出訪的焦點，結果造成所得小於所失，總統的幕僚單位必須為相關疏失負起責任。（作者為資深媒體人）

(中國時報)