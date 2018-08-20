2018年08月20日 04:10 中國時報 柳金財

大陸國務院19日發布《港澳台居民居住證申領發放辦法》，自9月1日起施行。台灣居民公民身分號碼位址碼使用830000，這是大陸首次在法律上明確台灣居民編制公民身分號碼，該居住證與大陸身分證同是18位號碼。台灣居民前往大陸居住半年以上，符合相關條件就可申請居住證，並享有相關權利。

對此項措施，贊成者認為大陸積極推動社會融合，給予台灣民眾「同等居民待遇」，真正落實兩岸一家親及心靈契合。但反對者直指此為大陸對台統戰的措施，台灣民眾「恐遭監控」，也有「被公民化」之虞。

目前民進黨「新戒急用忍」路線抬頭，強調國家安全與人身自由安全的重要性，解讀大陸提供台胞「居住證」的作法在強化其社會控制。這種說詞未必能被民眾所接受，也凸顯蔡政府自信心不足及政策治理工具的有限性。

其實面對大陸深化及延展「惠台措施」，蔡政府也應提出更為積極友善陸配、陸生、陸客的善意措施，展現政策的主動性，而非僅對大陸的惠台措施進行反制化與標籤化，一律簡化為「統戰作為」。因為大陸允許台胞申領居住證，涉及兩岸民心工程的構築與爭取。蔡政府的兩岸政策應以「人民本位」為主體論述，政策規畫與實踐須顧及民眾實際的需求，才能爭取兩岸民眾的支持與認同。

依據《兩岸人民關係條例》第9條規定，當台灣民眾取得「大陸身分證」，將會被註銷在台戶籍。蔡政府未來若認定大陸的「居住證」為「身分證」，得取消在台戶籍，將會引發台生、台幹、台商及相關眷屬反彈，這無異是要求台灣民眾選邊站，要他們放棄在大陸的發展機會。既然大陸當局認為台胞申領在陸居住證，無需放棄在台的身分證，蔡政府實不宜提出過激的反制措施，為難赴陸發展的民眾，否則恐對年底選情不利。

大陸國家主席習近平的對台政策，目前看來有別於傳統的「一國兩制」，在推動港澳與大陸生活共同圈之際，似有意同時吸納台灣逐漸「港澳化」，形塑「新一國兩制」，透過「單邊立法、單邊作為」，以漸進融合方式改變兩岸現狀。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)