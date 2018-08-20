2018年08月20日 04:10 中國時報 趙政岷

課綱修訂案引發了大家對歷史與主權的爭議，究竟台灣從哪裡來？要往哪裡去？我們的起源與未來如何定義？這涉及歷史的緣起、種族的遷移與主權的認定，這些議題加諸於教育體系中影響年輕人深遠，所謂的天然統、天然獨也就是這樣子來的。

最近一本書《基因：人類最親密的歷史》談論基因發現的過程，說明了它對人類深遠的影響，探討人類繁衍過程中的變與不變、過去與未來。作者辛達塔．穆克吉畢業於史丹福大學、牛津大學和哈佛醫學院，現任哥倫比亞大學癌症醫師與醫學院副教授。他之前作的《萬病之王》榮獲2011年普立茲獎非小說類大獎。本書原文版一出版，迅速登上《紐約時報》、《華盛頓郵報》年度好書，也是亞馬遜書店年度TOP 20，並獲得比爾．蓋茲選為2016年最愛書籍。

基因的發現源自1856年，在滿是荊棘、搖搖欲墜的聖奧斯丁修道院豌豆田裡，開啟了一切探索人類從何而來、走向何方的旅程。當達爾文、拉馬克等生物學家，還在為突變是天擇論還是父母遺留變異而爭論時，年輕的見習神父孟德爾打破停滯了2000年的遺傳理論，發現親子間的相同與相異都自有規則可循，繼而激勵後人積極尋找遺傳的關鍵鑰匙。

受到孟德爾的研究啟發，科學家發現這個讓代代之間彼此「相像」的祕密，實際存在於每個細胞的染色體上。這項遺傳研究成果與達爾文的演化論結合，被運用於優生學上，二戰時造成無數猶太人與雙胞胎遭受人體實驗、監禁及謀殺。

1953年，基因研究走入新的境界，科學家破解DNA化學結構，發現我們的技術足以提取各類癌症、罕見疾病等致病基因，甚至能在胚胎期「訂製」完美生命，這些重大發現彷彿昭示著變種人、複製人以及實驗室生化危機將不再是虛幻故事，人類對完美的追求、對道德倫理的堅持，究竟孰輕孰重？異於常人的生命該被滅絕嗎？

到了2001年人類基因組草圖發表，人類基因組計畫也啟發了其他研究嘗試，科學家希望由基因觀點了解人類的變異和「正常」的行為。在此同時，基因也侵入了族裔、種族歧視和「種族智力」相關話題，在政治和文化領域等重要問題也提出了驚人的答案，它重組了我們對性別狀態、性別認同和選擇的了解，因此直逼我們個人領域某些最緊要問題的核心。

破解基因，無疑是人類最偉大的冒險，但是最危險的浩劫。一旦人類想取代上帝，打造完美基因、根除致命因子時，電影中《X戰警》、《惡靈古堡》的時代就會來臨！這是任何人工加諸於自然的反撲。

但是在社會科學上也會如此嗎？我們改變了對歷史的說法、觀點與認知後，我們的自我認同與行為判斷也就跟著改變，一個重新定義的過去將會帶來如果的現實判斷與未來前途？社會科學也有基因嗎？我們可以改變與不能改變的又是什麼？這實在難以預測，偏偏它又茲事體大。（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)