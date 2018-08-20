台版三姐妹 契訶夫經典接地氣

四把椅子劇團作品《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹（和她們的Brother）》，劇中場景特別使用古典與台味兼具的皮質沙發椅。（四把椅子劇團提供）

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中國時報
／台北報導

全台億萬富翁最多的地方在哪裡？答案是彰化員林市。據了解，員林市不僅雙B跑車密度高，億萬富翁也近500戶。近年火紅的劇作家簡莉穎，以這起有趣的民生新聞為切入點，結合契訶夫代表作《三姐妹》，創作舞台劇《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹（和她們的Brother）》，並將西方經典改寫得更有台味、接地氣。

簡莉穎正是員林人，她表示員林市幾乎可說是彰化縣最為繁榮的城市，「堪比台北東區，但是又可以看見很多台灣中南部地區的生活方式，像是唱家庭式的卡啦OK，就是假日最好的休閒娛樂，也是孝親最直接的方式。」

員林小鎮 故事多

簡莉穎出生於1984年，畢業於北藝大劇本創作研究所，筆耕多時，創作力豐厚，新穎的點子也多，代表作包括《服妖之鑑》、《叛徒馬密可能的回憶錄》等，叫好又叫座，累積大批戲迷。

她表示，自小在中南部成長，多少都能聽聞黑白兩道交鋒、民間博奕事業等故事，這些都是台灣庶民生活裡重要的一環。她也觀察中南部地區的豪宅，會以特殊的東西方混搭風格呈現，在大城市難以看到，別有一番風味，也都成為創作題材，「像是庭園裡會出現西式的駿馬雕像，但走到內部，又可以看見山水畫，這些都很有趣。」

田僑仔的奢華與煩惱

簡莉穎和四把椅子劇團導演許哲彬是長年合作夥伴，兩人在3年前為了向西方經典致敬，並對經典提出新觀點，開啟了重寫經典計畫，如：《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹（和她們的Brother）》是從契訶夫作品重寫而來，上一部《遙遠的東方有一群鬼》，則是重寫易卜生經典《群鬼》，特別的是，他們會為經典注入台灣、華人世界的文化元素、價值觀，讓作品更深入當代台灣觀眾的心。

許哲彬表示，這回為了呈現劇本裡中南部「田僑仔」的豪宅生活場景，特別將古典與台味兼具的皮質沙發搬上舞台，在奢華中更顯現出其親切感。

(中國時報)

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