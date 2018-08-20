舞遍榮民之家 暖了爺嬤心

2018年08月20日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

台灣邁入高齡化社會，年輕人可以如何帶給老年人快樂？自西班牙皇家馬德里舞蹈學院第一名畢業的薛喻鮮，和同為是舞蹈家的母親賀連華，連年到全台榮民之家跳舞給爺爺、奶奶們欣賞，今年邁入第5年，以舞蹈和孤寡的榮民們分享愛。

薛喻鮮表示，她的外公是榮民，過去也會加入行列參與服務，但近年因為白內障導致失明，從參與者變成觀眾，更讓薛喻鮮感受到生命的變化之快，「雖然每一年重返榮民之家，都會看到一些爺爺奶奶不在了，令人難過，卻也更讓我明白，帶給人溫暖，是一件有價值、有意義的事。」

薛喻鮮每年都會和母親規畫不同的節目，以爺爺奶奶們最熟悉的歌曲、民謠為編舞基礎，如鄧麗君、白光等人歌曲，招牌必跳的曲目是《月亮代表我的心》。

全台共有16所榮民之家，薛喻鮮在暑假期間完成了11間。薛喻鮮表示，在抵達中彰之家時，院方也特別安排了幼稚園小朋友參與，請他們抱抱爺爺奶奶，「你可以看見他們在被擁抱的當下，臉上帶有喜悅，重拾生命力和活力。」

在屏東之家的獻花橋段，一名有失智症的爺爺，拿著花站了起來，卻突然忘記自己要獻花，在賀連華的引導之下，順利完成獻花。同時也有榮民爺爺和賀連華相約連續10年，都要在榮民之家等他們來跳舞。

今年除了表演，也納入新計畫，請爺爺們分享在抗戰時期的個人故事，並做口述歷史紀錄。薛喻鮮表示，她在陪伴爺爺奶奶們的過程中，也學會更堅強，「我逐漸收拾心疼他們的眼淚，而是把更多快樂帶給大家。」

(中國時報)