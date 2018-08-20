曲盟辦年會 音樂界動起來

2018年08月20日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

雖然台灣國際地位艱辛，但仍有國際組織在台灣召開年會，成立45年的「亞洲作曲家聯盟」（Asian Composers League，簡稱曲盟）是亞太地區歷史最悠久，也最重要的國際文化組織之一；台灣為4個發起會員國之一，今年將第6次在台灣舉辦年會，共有15國作曲家發表81首新作與論文，共計10場公開音樂會，堪稱亞洲樂壇盛事。

曲盟台灣總會理事長、作曲家呂文慈表示，透過無國界的音樂，可以跟全亞洲地區交流，透過藝術形式讓大家看見台灣文化的多元。

呂文慈說，3年前開始，台灣就爭取今年主辦亞洲曲盟的機會，不只是當地政府要挹注資源，表演場地，表演團體以及各種行政細節都要到位，「去年我們將所有準備資料帶去日本向亞洲曲盟大會主席松下功報告，5位中執委包括副會長以國作曲家Dan Yuhas、曲盟大會祕書三好泉等等都列席參加動員，我們準備的陣容比起2011年台灣主辦的規模不相上下，一路獲得支持。」

曲盟是亞太地區歷史最悠久的國際文化組織之一，由日本、南韓、香港與台灣共同發起組成，當時以台灣已故作曲家許常惠為首，1971年在台北籌畫成立。直至今日，會員國包括台、日、韓、菲、港、印尼、泰、越、馬、新、以色列、韃靼共和國、紐、澳、土耳其等15國或地區。除了會員國外，非會員國甚或歐美作曲家、音樂學家也常以觀察員身分出席。

今年亞洲曲盟年會以「融合與蛻變」為主軸，邀請包括國家交響樂團、台北室內合唱團、朱宗慶打擊樂團、台北市立國樂團附設學院國樂團、木樓合唱團、采風樂坊等，其他還包括現代音協樂團、北藝大新音樂工作坊以及諸多演奏家共同演出，演出與探討領域多元。亞洲曲盟年會將從10月19日到23日舉行。

(中國時報)