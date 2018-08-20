曲盟辦年會 音樂界動起來

曲盟台灣總會理事長、作曲家呂文慈。（亞洲曲盟台灣總會提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

雖然台灣國際地位艱辛，但仍有國際組織在台灣召開年會，成立45年的「亞洲作曲家聯盟」（Asian Composers League，簡稱曲盟）是亞太地區歷史最悠久，也最重要的國際文化組織之一；台灣為4個發起會員國之一，今年將第6次在台灣舉辦年會，共有15國作曲家發表81首新作與論文，共計10場公開音樂會，堪稱亞洲樂壇盛事。

曲盟台灣總會理事長、作曲家呂文慈表示，透過無國界的音樂，可以跟全亞洲地區交流，透過藝術形式讓大家看見台灣文化的多元。

呂文慈說，3年前開始，台灣就爭取今年主辦亞洲曲盟的機會，不只是當地政府要挹注資源，表演場地，表演團體以及各種行政細節都要到位，「去年我們將所有準備資料帶去日本向亞洲曲盟大會主席松下功報告，5位中執委包括副會長以國作曲家Dan Yuhas、曲盟大會祕書三好泉等等都列席參加動員，我們準備的陣容比起2011年台灣主辦的規模不相上下，一路獲得支持。」

曲盟是亞太地區歷史最悠久的國際文化組織之一，由日本、南韓、香港與台灣共同發起組成，當時以台灣已故作曲家許常惠為首，1971年在台北籌畫成立。直至今日，會員國包括台、日、韓、菲、港、印尼、泰、越、馬、新、以色列、韃靼共和國、紐、澳、土耳其等15國或地區。除了會員國外，非會員國甚或歐美作曲家、音樂學家也常以觀察員身分出席。

今年亞洲曲盟年會以「融合與蛻變」為主軸，邀請包括國家交響樂團、台北室內合唱團、朱宗慶打擊樂團、台北市立國樂團附設學院國樂團、木樓合唱團、采風樂坊等，其他還包括現代音協樂團、北藝大新音樂工作坊以及諸多演奏家共同演出，演出與探討領域多元。亞洲曲盟年會將從10月19日到23日舉行。

(中國時報)

舞遍榮民之家 暖了爺嬤心 雲門2《十三聲》前進杜塞朵夫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。