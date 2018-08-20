琴弦轉合 中生代好手三重奏

法曼長笛室內樂團邀請大提琴演奏家黃盈媛（左起）、小提琴家衣慎行以及鋼琴家陳家宜聯手組成三重奏演出。（法曼長笛室內樂團提供）

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中國時報
／台北報導

少子化影響，音樂班陸續轉型或結束，對於學成歸國的中生代音樂家來說，只有自己創造機會。鋼琴家陳家宜、小提琴家衣慎行與大提琴家黃盈媛合組鋼琴三重奏，將在月底首度合作演出「琴弦轉合」音樂會，展現他們對於精緻室內樂的追求。這也是法曼長笛室內樂團製作的「法曼選粹系列」音樂會之一。

黃盈媛說，衣慎行跟陳家宜從小就認識，她則是回國後和大家偶有聯繫，這次組團是首次合作，「連團名跟合照都還沒有，也因準備這次的音樂會，曲目吃重，排練時間多，開始培養默契，盼未來可以繼續合作。」

衣慎行畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA）音樂系，主修小提琴，目前攻讀台師大音樂系博士學位、師事廖嘉弘，任教於真理大學。黃盈媛自德國國立舒曼音樂院最高演奏家文憑返國，曾任長榮交響樂團大提琴副首席多年，之後以獨奏家身分演出，並在交大音樂研究所、嘉義大學任助理教授。陳家宜畢業自南加大碩士，任教國高中音樂班。

這次選曲包括圖里納《第二號鋼琴三重奏》、德布西《G大調鋼琴三重奏》與舒伯特《鋼琴三重奏第二號》，其中圖里納是西班牙作曲家，早年在巴黎學習時認識相差了20歲的德布西，深受影響，返國後創作加入西班牙安達盧西亞民間音樂元素，節奏明快，色彩多變，黃盈媛表示，「這在台灣比較少演出，希望可以讓樂迷聽見。」

緊接演奏德布西的《G大調鋼琴三重奏》也相當特別，黃盈媛表示，「這是德布西唯一的一首鋼琴三重奏，長度大概20多分鐘，這是他18歲所創作的作品，旋律跟創作手法都很單純，像是在看短篇電影。」下半場則是重頭戲舒伯特的《鋼琴三重奏》，也是室內樂經典。

「琴弦轉合」音樂會將於8月31日舉行，地點在台北國家演奏廳。

(中國時報)

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