黃小琥自嘲「不會演」難大紅

2018年08月20日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

黃小琥上周台北演唱會後，18日移師台中開唱，昔日同門師姊鄭怡驚喜現身擔任嘉賓，未料黃小琥神閒氣定，鄭怡失望大呼：「怎麼都沒被嚇到的感覺？」黃打趣回：「我跟你講，我在演藝圈沒有那麼紅，就是不會演！」笑翻滿場觀眾。黃小琥接著為將在9月開唱的鄭怡敲鑼打鼓：「慶祝九九重陽節，大家別忘來看鄭怡演唱會嘿！」

鄭怡與黃小琥28年前同為可登唱片歌手，相知相惜的兩人聊起當年趣事，黃小琥說：「我剛出道進公司時，鄭怡好大牌喔！」形容鄭怡當年在公司「橫著走」：「她好嚴肅，雙手都抱在胸前，愛管事，明明手那麼短！」鄭怡聽聞忍不住回敬，虧黃小琥的手也長不到哪裡去，「全可登我們兩個最短啦」！

鄭怡讚歌迷有眼光

冷面笑匠黃小琥隨後看看自己的胸部，接著瞄向鄭怡胸部，一語雙關虧鄭怡真的很「大」，接著又讚鄭怡很「傲」，當年說嫁就嫁，果決放下如日中天的歌唱事業，全家移居加拿大，「胸襟」何等寬闊！而鄭怡則欣慰地說：「很高興的是，隔了那麼多年後，我看到小琥唱出一片天，有這麼多歌迷，謝謝你們支持黃小琥，真的很有眼光。」鄭怡將於9月8、9日分別在台北及台中舉辦「來得正是時候」演唱會，購票洽iNDIEVOX及全台7-11 ibon。

(中國時報)