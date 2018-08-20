陳昇評劉家昌 爛人也是神

2018年08月20日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

劉家昌（右）和陳昇結識36年，師徒情誼深厚。（資料照片）

陳昇18日在高雄樺舍商旅演藝廳，為出道30周年巡演「華人公寓」揭開序幕，他的恩師劉家昌近日和甄珍的爭產官司再度躍上焦點，他在慶功宴上被問到此事表示，劉家昌對朋友好到勝過家人，也是百年難得一見的奇才，腦筋和精神幾乎停不下來運作，他還曾目擊劉吃7顆安眠藥助眠，因此他認為要和劉家昌相處，本就不能以一般人的邏輯去思考，「這種人不是人，是外星人。」

陳昇坦言先前藍心湄找他吃飯，一進餐廳發現甄珍和劉子千都在場，他坐在母子倆中間，聽甄珍細數與劉家昌之間恩恩怨怨，他忍不住說：「他是我的老師，一日為師終生為父，兒子跟徒弟是拿來吹噓炫耀跟拿來保護父親的，劉家昌確實是爛人，但他是老師，在我心中就是神。」他與劉家昌結識36年始終和平共處，「每次他找男性嘉賓也只會找我而已。」

想找藍心湄合唱

陳昇前晚在演唱會唱到〈歸鄉〉時，一度心情激動轉身拭淚，他表示覺得自己很幸運，每次開唱都覺得自己做不到，但又都能順暢結束，問起下一個10年有什麼計畫，他坦率說：「我從不預想未來的事情。」

他上月才推專輯《華人公寓》，近日又開始籌備下一張新專輯，想找藍心湄合唱及拍MV，但打給她兩天始終沒接，他笑說請大家幫他向藍心湄喊話；他去年稱想拍記錄台灣的電影，昨再度表示想拍台灣科幻片，目標集資約6000萬元。

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(中國時報)