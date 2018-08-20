劈腿反遭背叛吳慷仁：現世報

吳慷仁曾因遭背叛大罵對方，笑稱是當年年輕不懂情緒出口。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

演員吳慷仁在國片《引爆點》飾演為檢察官前女友到處奔走辦案的法醫，卻得知對方曾在戀愛中犯下不能忍受的過錯，導致兩人再度分道揚鑣，該場戲令人揪心，他坦言現實中也有另一半絕對不能踩的「痛點」，他表示無法容忍女方「背叛」，曾發現對方劈腿，卻自嘲是「現世報」，因為自己也背叛過某任前女友，「那像夢魘一般的場景，可能永遠一輩子都記得！」

吳慷仁一直都是發電機，不只電到許多女星，出道前也有幾段戀情，他表示剛上台北就「做了傻事」，還沒和同居的女友徹底分手，卻和其他女生曖昧，遭女方質疑：「為什麼不分乾淨再去？」他苦笑說：「場景我到現在還記得很清楚，簡直可以拍成電影。」

女友發怒歷歷在目

女友大發雷霆的畫面，吳慷仁仍歷歷在目，「一早起床靠著窗戶看著陽光，突然有隻手拉開窗簾，回過頭就賞了我一巴掌！」他無奈事後迅速遭到「報應」，「我先背叛了前一任 ，下一任就背叛我，像不像現世報？」當時他無意間看到下任女友的手機訊息，發現有「小王」後憤怒痛罵。

情人節孤單一人過

不過出道後感情觀逐漸改變，「形形色色的人也看不少」。吳慷仁自省不能再當背叛者，但若女友欺騙自己，「就去吧！Let it go！跟我在一起也是浪費時間」。如今35歲的他感情還沒有歸屬，今年七夕也在工作中度過，他自認「有很多問題」，因此比起結婚更期待孩子，開玩笑說：「真希望可以跳過結婚這個階段！」《引爆點》31日上映。

(中國時報)

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