吳慷仁洗機歪惡名「不堅持己見」

2018年08月20日 04:11 中國時報 徐桐炘 專訪

吳慷仁已是金鐘視帝和台北電影獎影帝，演出《引爆點》後仍自覺不足，「拍完覺得我的專業還不夠，基礎功要找回來，才能滿足不同類型。」今年下半年決定放個大假，休息充電後再出發，尤其打開維基百科網頁，自己都被一大串的作品列表嚇到，畢竟他出道後從未停下工作腳步：「10年來沒有空過。」

不是因為擔心被觀眾遺忘或被市場洪流沖走，吳慷仁自認不是科班出身，也沒帥氣外表，過去盡可能放低姿態，只要有機會就不放手，但如今不停前進的原因剩下一個：「每次否定自己的表演後，就不斷在尋求『答案』。」

吳慷仁感嘆台灣影視環境，大多作品不要求演員打破原來樣貌，「多是在導演的保護之下，駕馭和融入在節奏之中。」但導演莊景燊給予演員明確指示，他為此增胖、調整口條，企圖掌握商業片演出方法。

他最近剛從香港回來，此次和當地演員阿Sa合作感觸極深：「 阿Sa拿捏起角色和演繹快又有效率！」意外學到不同的產業模式，也找到「修行」的解答。

他坦言常被認為「機歪」和「耍大牌」，更直言「靠北影視」有人發文抱怨，他表示都是為了作品好，他也嚴以律己：「我總是沒有要求休息、第一個到現場、妝花也沒關係。」但他今年開始有所改變，希望不給劇組太大壓力，「試著提意見但不堅持。」

(中國時報)