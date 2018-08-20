李靜芳讓世界看見台灣

2018年08月20日 04:11 中國時報 劉育良 專訪

「2018 VAF新竹阿卡貝拉國際藝術節」閉幕，遠東巨城購物中心董事長李靜芳（中）將大會旗幟交接給下屆承辦單位日本香川縣代表。（遠東巨城提供）

去年11月，李靜芳戴著工地帽，站在煙塵瀰漫的工地和工程人員討論地板、磁磚的材質顏色，俐落地指揮若定。昨天，為期4天「2018 Vocal Asia Festival 新竹阿卡貝拉國際藝術節」圓滿落幕，賽事場地新竹「遠東巨城購物中心創藝廳」，是她一手打造後的脫胎換骨，是她另一階段的圓夢起步，更是身兼新竹遠東巨城董事長、帶領團隊齊心投身公益的再出發。

燈光暗場，她眼角泛淚。她淚點很低，感性的、難過的、快樂的事情，都會讓她不自覺地落淚，「2年多的努力，我們做到了，也完成了。」她說給自己驕傲地掌聲一下，是欣慰、是感動，更是緊繃心情多時後的暫時放鬆，她說：「這場的落幕，是更多場的開頭，日後的公益路還很長，就一步步地走下去。」

匯聚點滴正能量

兩年多的準備，她起心動念把這場盛會完成，李靜芳說一切都是緣分，「如果不是一群年輕人在巨城廣場練習，如果不是看了2013年金曲獎的表演，我還是不懂阿卡貝拉的魅力，接觸了，也就迷上了這種最自然、乾淨的樂聲。」此等信念，讓她去年在香港接下本屆主辦權的旗幟後，開始嚴厲的自我要求，「年輕人的心，隨著肢體動作和音樂，熱情而奔放著；新竹巨城可以為他們做些什麼？」毅然決然就從這場活動來解開自己的內心問號。

打造最棒的展演空間，提供最佳的曝光視野，李靜芳拉大公益的能見度，以及愛新竹、愛台灣的宏觀，她知道過程很辛苦，但值得一試。「新竹巨城是滿足大新竹地區民眾吃喝玩樂的需求，也是充滿愛與關懷的溫馨園地，這幾年下來，這裡發生過的每一件人味的故事，更讓我堅信要把這些點滴的正能量，匯聚後繼續傳承下去。」有感而發提升人格的品質，就從日常生活做起，自己堅信了，自然也就能以愛屋及烏的情懷，散播著各類的公益。

公益腳步不停歇

這些天來，她和來自各國的音樂人交流，她很自豪跨出的這一步，「讓世界看到我們台灣」，站在曾經煙塵漫漫的工地，如今成了國際賽事的主場地，她從矢命的「世代的橋梁、情感的連結、文化的傳承」，逐步逐步貼近、完成，悸動也激動：「很棒的故事在發生，很棒的力量在集結，巨城當搖籃的手，讓感動的畫面永續上映著。」

盛會結束，遠東巨城不停歇公益腳步，10月全國矯正機關更生人的技訓展售活動，共51個矯正機關，動員超過千人。11月身心障礙福利嘉年華活動，參與投入的殘障人士及志工，約3000人，以及11月耶誕點燈及一系列藝文攝影展，讓不同主題的善舉，在愛的氛圍中持續發光發熱。

(中國時報)