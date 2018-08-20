草莓香蘭入餡 摘星望月品中秋

2018年08月20日 04:11 中國時報 何書青 報導

經典傳統口味的「紅豆沙蛋黃酥」，十分美味。（台北王朝大酒店提供）

「草莓優格洛神花酥」有著討喜的粉紅色夢幻外觀，酸甜開胃。（台北王朝大酒店提供）

「香蘭白玉松子酥」甜而不膩口。（台北王朝大酒店提供）

9月24日中秋節，在這個充滿團圓意味的節慶裡，賞月之餘，與家人品嘗月餅最應景。廣式月餅給人口味較油膩、厚重的印象，經常不見得討收禮人家的喜歡，許多人反而期待禮盒裡有台式風格的椪、酥餅類，台北王朝大酒店年年熱賣的中秋禮盒便全以椪、酥餅作為月餅，今年「摘星望月」更網羅超人氣口味，要徹底收服送禮、收禮人的心。

王朝大酒店的月餅禮盒累積出好口碑，堅持每天由烘焙坊師傅純手工產出、不假外包廠商量產，以維護品質，因此每年都是限量推出。今年的月餅由烘焙坊主廚吳明季親自操刀，皆以頂級奶油和台灣在地食材製作，除了有歷年來深受喜愛的傳統滋味，另外也用討喜的食材，創造出新口味。

綠豆椪鹹香夠味

擁大批死忠粉絲的傳統口味月餅有3款，分別是「滷肉綠豆椪」、「咖哩肉鬆椪」及「紅豆沙蛋黃酥」。「滷肉綠豆椪」中的滷肉以特選梅花肉經道道繁瑣程序滷製成，鹹香夠味，搭配綠豆沙內餡、添上自炸紅蔥頭和白芝麻，是經典人氣的好滋味；「咖哩肉鬆椪」使用有嚼勁的肉脯、紅蔥頭及咖哩，香氣迷人；「紅豆沙蛋黃酥」嚴選萬丹紅豆製成餡，再加入高級紅土鹹蛋黃，鹹甜滋味讓人忍不住一口接一口。

主廚創新的3款口味，除了結合討喜食材帶出新美味，還各自帶有養生健康的益處。「香蘭白玉松子酥」有來自東南亞、消暑又潤肺的香蘭，再加入松子仁、瓜子仁及日本進口抹茶，甜而不膩口；「草莓優格洛神花酥」以草莓優格為內餡，搭配能養顏美容的洛神花，不僅有粉紅色的夢幻外觀，酸甜滋味讓人在炎夏也開胃；「黑糖桂圓酥」將有補血、安神作用的桂圓以煙燻處理，加上蘭姆酒、日本沖繩進口的黑糖等，口感層次豐富。

早鳥85折優惠

禮盒設計也別具吉祥寓意。在中國古代，「六」的諧音代表錢財的「祿」，有吉祥和招財之意，「摘星望月」便設計成正六邊形的外盒，分別有富貴紅金、帝王紫銀2款顏色可選，盒蓋上的窗花圖案以霧面透光材質設計，貴氣質感十足。

「摘星望月」包含2款椪餅、4款酥餅，共6顆不同口味與顏色的月餅，每盒880元，限量推出。即日起可訂購，9月3日前訂購可享早鳥85折優惠，大宗訂購另有優惠。訂購專線：02-2719-8399#3050、3305 SUNNY CAFE。

(中國時報)